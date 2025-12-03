विराट कोहली ने नेट के बाद गौतम गंभीर को किया नजरअंदाज, रोहित शर्मा ने थोड़ी देर की बात

संक्षेप: मंगलवार को जब विराट कोहली और रोहित शर्मा नेट में बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे तब मुख्य कोच गौतम गंभीर दोनों नेट के सेंटर में इस तरह बैठे थे कि दोनों दिग्गजों की प्रैक्टिस पर करीबी नजर रख सकें। उन्होंने दोनों के अभ्यास को बहुत ही बारीकी से देखा।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को रायपुर में दूसरा वनडे खेला जाना है। उससे एक दिन पहले मंगलवार को टीम इंडिया ने शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में जमकर नेट प्रैक्टिस की। धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने काफी पसीना बहाया। किंग कोहली नेट प्रैक्टिस के बाद जब लौट रहे थे तब वह मुख्य कोच गौतम गंभीर के पास से गुजरे लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। हालांकि रोहित शर्मा कोच के पास कुछ देर रुके और दोनों में कुछ बातचीत भी होती दिखी।

भारतीय ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर तरह-तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। उनके मुताबिक विराट कोहली और मुख्य कोच गौतम गंभीर की एक दूसरे से बातचीत पूरी तरह बंद है। इसी तरह रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं है। दोनों दिग्गज बल्लेबाजों के गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के साथ रिश्तों में तनाव की बात सामने आ रही है। मंगलवार को नेट प्रैक्टिस के बाद जिस तरह विराट कोहली ने गंभीर को इग्नोर किया, उससे भी ड्रेसिंग रूम के तनावपूर्ण माहौल की बातों को बल मिल रहा है।

मंगलवार को जब विराट कोहली और रोहित शर्मा नेट में बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे तब मुख्य कोच गौतम गंभीर दोनों नेट के सेंटर में इस तरह बैठे थे कि दोनों दिग्गजों की प्रैक्टिस पर करीबी नजर रख सकें। उन्होंने दोनों के अभ्यास को बहुत ही बारीकी से देखा। इस दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा शानदार लय में दिखें। कोहली तो थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट्स रघु और नुवान सेनेविरतने के खिलाफ कुछ करारे शॉट खेले। वह जबरदस्त लय में दिखे।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नेट सेशन खत्म करने के बाद विराट कोहली दोनों बल्ले को अपने कंधे पर रखकर कोच गौतम गंभीर के एकदम पास से गुजरे। इस दौरान दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ देर बाद ही रोहित शर्मा भी नेट सेशन खत्म किए। वह ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले गौतम गंभीर के पास कुछ देर के लिए रुके और उनसे कुछ बात भी की।