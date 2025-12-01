Cricket Logo
विराट के ऐतिहासिक शतक में दिखे 2-2 ‘किंग कोहली’; इरफान पठान ने ‘जिद्दी’ बताकर किया एक्सप्लेन

विराट के ऐतिहासिक शतक में दिखे 2-2 ‘किंग कोहली’; इरफान पठान ने ‘जिद्दी’ बताकर किया एक्सप्लेन

संक्षेप:

इरफान पठान ने बताया कि रांची वनडे के दौरान विराट कोहली ने जो शतक जड़ा उसमें उनके दो रूप देखने को मिले। किंग कोहली को जिद्दी बताते हुए उन्होंने इस चीज को बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया है।

Mon, 1 Dec 2025 10:26 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं…IND vs SA वनडे सीरीज से पहले यह सवाल ‘क्रिकेट के गलियारों’ में खूब हल्ला मचा रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट रोहित-विराट की जोड़ी को वर्ल्ड कप स्कीम में नहीं देख रही है, अगर इन दोनों को अगला वर्ल्ड कप खेलना है तो अपनी फिटनेस समेत फॉर्म को साबित करना होगा। रोहित शर्मा ने ऐसा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर किया तो अब विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शतक जड़ आलोचकों के मुंह पर ताला लगाया। कोहली का यह शतक कई मायनों में खास था। यह शतक इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि यह उनके वनडे करियर का 52वां शतक था और आज तक कोई बल्लेबाज किसी भी फॉर्मेट में इतने शतक नहीं जड़ पाया।

पारी की शुरुआत धीमी करने वाले विराट कोहली रांची वनडे में अलग ही मोड में नजर आए। उन्होंने चौके छक्कों की बरसात कर अपनी पारी की तेज तर्रार शुरुआत की, फिर जब दूसरे छोर से विकेट गिरने लगे तो उन्होंने अपने विकेट को अहमियत दी। इरफान पठान ने इस चीज को बड़ी की खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया कि रांची वनडे के दौरान हमें एक नहीं बल्कि 2-2 विकेट कोहली देखने को मिले।

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अगर आप यह इनिंग देखेंगे, तो आपको दो विराट कोहली दिखेंगे, एक पावरप्ले में अटैकिंग, और दूसरा पावरप्ले के बाद, जब विकेट गिर रहे थे। फिर वह एक अड़ियल बैटर बन गया जो अपना विकेट छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसा तब होता है जब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो, और विराट कोहली के पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनके पास फिटनेस है।"

हालांकि, पठान को लगा कि इंडिया के कुछ दूसरे बैट्समैन ने असर डालने का मौका गंवा दिया। उन्होंने कहा, "ऋतुराज गायकवाड़ और वॉशिंगटन सुंदर ने अपने मौके गंवा दिए।"

ODI टीम में वापसी कर रहे गायकवाड़ 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बना पाए। नंबर 5 पर प्रमोट किए गए वॉशिंगटन सुंदर भी इसका फायदा नहीं उठा पाए और 13 रन पर आउट हो गए।

हालांकि, पठान ने इंडिया के सीनियर बैट्समैन के फॉर्म पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, "इंडियन टीम ने इस मैच में जिस तरह से परफॉर्म किया, एक बात तो पक्की है, विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस फॉर्म में हैं, मैं उसका सच में मजा ले रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वे जितना हो सके उतना खेलते रहेंगे।"

