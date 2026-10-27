विराट कोहली ने हैरी केन को दिल खोलकर दी बधाई, बोले- मेरे दोस्त बैलोन डी ओर के हकदार हो
विराट कोहली ने बैलोन डी ओर 2026 विजेता हैरी केन को दिल खोलकर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का स्टार फुटबॉलर इस अवॉर्ड का हकदार था। केन ने पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन किया।
भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने मंगलवार को हैरी केन को बैलोन डी ओर जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के 'पूरी तरह से' हकदार थे। कोहली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''हैरी मेरे दोस्त, आपने शीर्ष स्तर की फुटबॉल में इतने वर्षों तक जिस दृढ़ता, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया उसे देखते हुए आप इस अवॉर्ड के पूरी तरह से हकदार हो। आपको यह पुरस्कार मिलने से मैं बहुत खुश हूं।'' उन्होंने कहा, ''आप पर और आपके परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आपके परिवार को भी आप पर बहुत गर्व होगा जैसा कि आपको अपने इस सफर पर होगा। बधाई और शुभकामनाएं।''
केन
पिछले 25 सालों में पहली बार हुआ ऐसा
हैरी केन पिछले 25 वर्षों में बैलोन डी ओर जीतने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जबकि महिला वर्ग में स्पेन की स्टार खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस ने तीसरी बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। केन ने पिछले सत्र में क्लब और देश के लिए 73 गोल किए और वह यूरोप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने जर्मनी के अपने क्लब बायर्न म्यूनिख और विश्व कप में गोल करने का नया रिकॉर्ड बनाया था। विश्व कप में वह इंग्लैंड के कप्तान थे और उनकी टीम तीसरे स्थान पर रही थी। इस 33 वर्षीय खिलाड़ी ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद कहा, ''कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है। मेरा सफर आसान नहीं था। मैं वो बच्चा नहीं था जो सीधे शिखर पर पहुंच गया हो। मुझे उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा।'' उन्होंने कहा, ''मुझे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि इससे युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी।''
हैरी केन ने अवॉर्ड की रेस में इन्हें पछाड़ा
इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल अन्य खिलाड़ियों में मतदान में केन के बाद किलियन एमबाप्पे, लामिन यामल (जिन्हें लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया), 2024 के विजेता रोड्रि और रिकॉर्ड आठ बार के विजेता लियोनेल मेस्सी का नंबर रहा। इससे पहले बैलोन डी ओर जीतने वाले इंग्लैंड के अंतिम खिलाड़ी माइकल ओवेन थे जिन्होंने 2001 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया था। केन ने कहा, ''यह इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी ने बहुत लंबे समय से यह पुरस्कार नहीं जीता था। इंग्लैंड की तरफ से खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह ऐसा काम है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। केन ने बायर्न को बुंडेसलिगा और जर्मन कप दोनों खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्टटगार्ट के खिलाफ जर्मन कप के फाइनल में हैट्रिक भी बनाई। बायर्न चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक भी पहुंचा था। विश्व कप में उन्होंने छह गोल करके गैरी लाइनकर को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड की तरफ से विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था। उनकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गई, लेकिन उसने तीसरे स्थान के मैच में फ्रांस को हराया जो पिछले 60 वर्षों में इंग्लैंड का विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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