Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli has won the Player of the Tournament title twice in the T20 World Cup Bumrah and Sam Curran have a chance
टी-20 विश्व कप में विराट कोहली का वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया; बुमराह और सैम करन के पास मौका

टी-20 विश्व कप में विराट कोहली का वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया; बुमराह और सैम करन के पास मौका

संक्षेप:

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के विश्व कप टूर्नामेंट में विराट कोहली के नाम एक ऐसा ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, हालांकि, जसप्रीत बुमराह और सैम करन के पास 2026 में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर करने का सुनहरा मौका है।

Jan 09, 2026 03:14 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
2026 टी-20 विश्व कप का आगाज फरवरी महीने से होगा, जो अब बहुत दूर नहीं है। क्रिकेट के सबसे छोटे और रोमांचक प्रारूप के विश्व कप रिकॉर्ड्स को लेकर काफी चर्चा हो रही है। टी-20 विश्व कप के इतिहास में कई दिग्गजों ने अपनी छाप छोड़ी है, जिसमें इस फॉर्मेट से 2024 में ही रिटायर हो चुके विराट कोहली का भी नाम शामिल है। टी-20 विश्व कप के इतिहास में विराट कोहली के नाम एक ऐसा ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। हालांकि, जसप्रीत बुमराह और सैम करन के पास 2026 में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर करने का सुनहरा मौका है।

दो बार जीता प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब

टी-20 विश्व कप के इतिहास में दबदबे की बात आती है तो भारत के विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है। कोहली टूर्नामेंट के इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो बार 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' (Man of the Tournament) का खिताब अपने नाम किया है।

2014 में लगाया रनों का अंबार

साल 2014 का टी-20 विश्व कप विराट कोहली के करियर के सबसे यादगार टूर्नामेंटों में से एक रहा। इस संस्करण में उन्होंने बल्ले से विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रिकॉर्ड 319 रन बनाए। हालांकि, भारतीय टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और वे उपविजेता रहे, लेकिन कोहली के अविश्वसनीय प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना।

2016 में भी दिखाई निरंतररा

ठीक दो साल बाद 2016 के विश्व कप में कोहली ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 273 रन जड़े और टीम इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार दूसरी बार 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनकर उन्होंने क्रिकेट जगत में वह मुकाम हासिल किया, जो आज भी एक अटूट रिकॉर्ड बना हुआ है।

जसप्रीत बुमराह और सैम करन के पास बराबरी का मौका

बता दें कि अब तक टी-20 विश्व कप के 9 संस्करण खेले गए हैं, जिसमें 8 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब (विराट कोहली को दो बार) दिया गया है। इनमें से 6 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो टी-20 क्रिकेट या क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। जबकि दो खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और सैम करन साल 2026 के टी-20 विश्व कप में हिस्सा लेंगे। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों के पास विराट कोहली के टी-20 विश्व कप में दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब जीतने की बराबरी करने का मौका होगा। जसप्रीत बुमराह ने साल 2024 के टी-20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था ऐसे में उनके पास विराट की तरह बैक-टू-बैक एडिशन में यह खिताब जीतकर बराबरी करने का मौका होगा। सैम करन ने साल 2022 में टी-20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था।

टी-20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब जीतने वाले प्लेयर्स की लिस्ट

• 2007: शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) – 91 रन और 12 विकेट

• 2009: तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका) – 317 रन

• 2010: केविन पीटरसन (इंग्लैंड) – 248 रन

• 2012: शेन वॉटसन (ऑस्ट्रेलिया) – 249 रन और 11 विकेट

• 2014: विराट कोहली (भारत) – 319 रन

• 2016: विराट कोहली (भारत) – 273 रन

• 2021: डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) – 289 रन

• 2022: सैम करन (इंग्लैंड) – 13 विकेट और 12 रन

• 2024: जसप्रीत बुमराह (भारत) – 15 विकेट

• 2026?

