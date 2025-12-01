रोहित, रूट, स्मिथ और विलियमसन ने जितने शतक पूरे करियर में लगाए, उससे ज्यादा तो विराट कोहली जीत में लगा चुके हैं

Cricket Logo
संक्षेप:

विराट कोहली की तुलना अकसर जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और रोहित शर्मा से की जाती है, मगर आज हम आपको उनका एक ऐसा रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे उनका कोई सानी नहीं है।

Mon, 1 Dec 2025 09:07 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली की तुलना मौजूदा समय में रोहित शर्मा, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन से की जाती है। मगर आज हम आपको उनका एक ऐसा रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि उनका कोई सानी नहीं है। विराट कोहली ने रविवार, 30 नवंबर की शाम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शतक जड़ते हुए 135 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। कोहली के वनडे करियर का यह 52वां और ऐतिहासिक शतक था, वह इस शतक के साथ एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले प्लेयर बनें। वहीं कोहली के करियर का यह 83वां और भारत की जीत में 59वां शतक था।

अब हम यह कहें कि जिन खिलाड़ियों की विराट कोहली से तुलना की जाती है उन्होंने अपने करियर में जितने शतक जड़े हैं उनसे ज्यादा तो विराट कोहली ने भारत की जीत में जड़ दिए हैं तो क्या आप इस चीज पर विश्वास करेंगे?

शायद नहीं, मगर ऐसा हो गया है। जो रूट ने अपने करियर में टेस्ट में 39 तो वनडे में 19 शतक जड़े हैं। उनके नाम कुल 58 इंटरनेशनल सेंचुरी है, मगर विराट कोहली तो 59 शतक सिर्फ टीम की जीत में लगा चुके हैं।

वहीं रोहित शर्मा ने अपने करियर में अभी तक 50 तो स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन ने 48-48 सेंचुरी ठोकी है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी जगह बेस्ट है, मगर इनकी तुलना विराट कोहली से नहीं बनती है।

टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो विराट बहुत पहले ही इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर चुके हैं। कोहली के बाद इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं, जिन्होंने 55 शतक टीम की जीत में लगाए हैं। विराट कोहली अब उनसे 4 कदम आगे हैं।

जीत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी

59 - विराट कोहली (83 में से)*

55 - रिकी पोंटिंग (71 में से)

53 - सचिन तेंदुलकर (100 में से)

42 - रोहित शर्मा (50 में से)

40 - हाशिम अमला (55 में से)

39 - जो रूट (58 में से)

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
