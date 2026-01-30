Cricket Logo
विराट कोहली की इंस्टाग्राम पर हुई वापसी, फैंस ने ली राहत की सांस

Virat Kohli has returned to Instagram: विराट कोहली की इंस्टाग्राम पर वापसी हो गई है। गुरुवार रात अचानक उनका 274 मिलियन फॉलोअर वाला इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया था।

Jan 30, 2026 09:15 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Virat Kohli has returned to Instagram: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की इंस्टाग्राम पर वापसी हो गई है। गुरुवार रात अचानक उनका 274 मिलियन फॉलोअर वाला इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ गया था, जिससे सोशल मीडिया पर फैंस पैनिक में आ गए थे। फैंस लगातार सवाल कर रहे थे कि क्या विराट कोहली ने इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर सोशल मीडिया से दूरी बना ली है या फिर किसी तकनीकि गड़बड़ी की वजह से उनका इंस्टा अकाउंट अचानक गायब हो गया है। विराट कोहली और उनकी टीम की तरफ से इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, मगर कोहली का अकाउंड वापस एक्टिव देख फैंस ने जरूर राहत की सांस ली है।

विराट कोहली की इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह दुनियाभर की स्पोर्ट्स पर्सनेलेटिज में क्रिस्टियानो रोनाल्डो (650 मिलियन) और लियोनेल मेसी (500 मिलियन) के बाद फॉलो किए जाने वाले तीसरे सबसे बड़े एथलीट थे। कोहली के बाद लिस्ट में नेमार जूनियर हैं, जिनके 215 मिलियन फॉलोअर है। कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंड गायब होने से फैंस काफी परेशान हो गए थे।

अब फिर कब एक्शन में नजर आएंगे किंग कोहली?

विराट कोहली ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज खेली थी। इस सीरीज में भी उनके बल्ले से खूब रन निकले थे। हालांकि वह टीम इंडिया को सीरीज जीताने में नाकामयाब रहे थे। विराट कोहली अब सीधा आईपीएल में एक्शन में नजर आएंगे। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो वह सीधा जून-जुलाई में नीली जर्सी पहने दिखाई देंगे।

विराट कोहली टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

