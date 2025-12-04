उम्र के साथ और निखर रहे विराट कोहली, 35 के बाद तो ODI में सबसे ज्यादा औसत वाले बैटर; देखें लिस्ट

संक्षेप: विराट कोहली के लिए सच में उम्र महज एक नंबर है। 35 वर्ष की उम्र के बाद बल्लेबाज आम तौर पर स्लो पड़ जाते हैं। उनके खेल पर बढ़ती उम्र का असर साफ दिखने लगता है लेकिन विराट कोहली लगता है अपवाद हैं। वह 35 साल की उम्र के बाद वनडे में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

विराट कोहली के लिए सच में उम्र महज एक नंबर है। 35 वर्ष की उम्र के बाद बल्लेबाज आम तौर पर स्लो पड़ जाते हैं। उनके खेल पर बढ़ती उम्र का असर साफ दिखने लगता है लेकिन विराट कोहली लगता है अपवाद हैं। उम्र के साथ उनका खेल जैसे और ज्यादा निखरता जा रहा है। जिस उम्र में बल्लेबाजों के रिफ्लेक्सेज कमजोर हो जाते हैं। खेल पर उम्र हावी होने लगती है। उस उम्र में कोहली अपनी चुस्ती-फुर्ती से युवाओं का कान काट रहे। यकीन न हो तो आंकड़ों को देख लीजिए। वह 35 साल की उम्र के बाद वनडे में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में वह बैक टु बैक शतक जड़ चुके हैं।

विराट कोहली 35 साल की उम्र के बाद ओडीआई में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने के मामले में विराट कोहली शीर्ष पर हैं। उन्होंने 35 वर्ष पूरे करने के बाद अब तक 19 ओडीआई मैच खेले हैं जिनमें 60.43 के औसत से रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शतक जड़े हैं। कोहली के पूरे ओडीआई करियर की बात करें तो उनका औसत 58.20 का है।

कुमार संगकारा 35 वर्ष की उम्र के बाद खेले वनडे मैचों में सबसे ज्यादा औसत वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के कुमार संगकारा दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने इस दौरान 71 वनडे मैच खेले और उनका औसत 57.49 का रहा। इस दौरान उन्होंने वनडे में 11 शतक भी जड़े।

डेविड मलान लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के डेविड मलान हैं। उन्होंने 35 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 21 ओडीआई खेले। इनमें उनका औसत 56.55 का रहा। इस दौरान उन्होंने 5 शतक भी जड़े।

मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र के बाद 40 ओडीआई खेले। इस दौरान उन्होंने 54.25 के औसत से रन बनाए और 5 शतक भी जड़े।

जहीर अब्बास पाकिस्तान के जहीर अब्बास इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र पूरी करने के बाद 33 ओडीआई खेले। इनमें उन्होंने 52.07 के औसत से रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 शतक जड़े।