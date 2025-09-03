Virat Kohli has given the fitness test in England while Rohit Sharma and Jasprit Bumrah have given the test in Bengaluru फिटनेस टेस्ट में विराट कोहली को 'शाही' छूट, रोहित, बुमराह और गिल को जाना पड़ा था बेंगलुरु, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli has given the fitness test in England while Rohit Sharma and Jasprit Bumrah have given the test in Bengaluru

फिटनेस टेस्ट में विराट कोहली को 'शाही' छूट, रोहित, बुमराह और गिल को जाना पड़ा था बेंगलुरु

फिटनेस टेस्ट में विराट कोहली को 'शाही' छूट मिली है। ये छूट उनकी फिटनेस को लेकर नहीं, बल्कि फिटनेस टेस्ट से जुड़ी है। भारत के सभी क्रिकेटरों ने बेंगलुरु में जगह विराट कोहली ने इंग्लैंड में फिटनेस टेस्ट दिया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 07:43 AM
share Share
Follow Us on
फिटनेस टेस्ट में विराट कोहली को 'शाही' छूट, रोहित, बुमराह और गिल को जाना पड़ा था बेंगलुरु

भारत की वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ-साथ टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ है। इस बीच खबर है कि विराट कोहली को फिटनेस टेस्ट के मामले में शाही छूट मिली है। ये शाही छूट ऐसी है, जो शायद पहली बार भारतीय क्रिकेट के इतिहास में देखने को मिली है। दरअसल, विराट कोहली ने अपना फिटनेस टेस्ट बेंगलुरु नहीं, बल्कि इंग्लैंड में दिया है।

दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट इंग्लैंड में किया गया है। विराट कोहली को छोड़कर किसी भी भारतीय खिलाड़ी का टेस्ट भारत से बाहर नहीं हुआ है। रोहित, बुमराह, सूर्या, गिल और सिराज समेत ज्यादातर खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट बेंगलुरु में किया गया है। हालांकि, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिनका टेस्ट होना बाकी है, लेकिन इनमें वही खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी न किसी प्रकार से इंजरी से जूझ रहे हैं। इनमें केएल राहुल, ऋषभ पंत, आकाश दीप, रविंद्र जडेजा और नितीश रेड्डी का नाम शामिल है।

ये भी पढ़ें:कप्तान की गलती से बदल गया इंग्लैंड का 54 साल पुराना इतिहास, पहली बार हुआ ऐसा

बता दें कि विराट कोहली काफी समय से अपने परिवार के साथ लंदन में रह रहे हैं। वह टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहने का मन है। हालांकि, उनके इंग्लैंड में फिटनेस टेस्ट देने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वीआईपीए कल्चर अब भारतीय क्रिकेट में शुरू हो गया है? बीसीसीआई के अधिकारी ने इसी रिपोर्ट में कहा कि विराट कोहली ने इसके लिए निश्चित तौर पर अनुमति ली होगी। फिजियो की तरफ से बीसीसीआइ को खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट भेजी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में जिन खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट पूरा या आंशिक रूप से हुआ है, उनमें वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा, पेसर मोहम्मद सिराज, टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, विकेटकीपर जितेश शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, रुतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रजत पाटीदार, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, शिवम दुबे, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या, सरफराज खान, तिलक वर्मा, अभिमन्यु ईश्वरन, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं।

Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |