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विराट कोहली का 'डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनस टेंडन' फटा, जानिए कितनी गंभीर है उनकी ये इंजरी?

Vikash Gaur Bhasha, नई दिल्ली
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विराट कोहली हाल में समाप्त हुए आईपीएल के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से शुरू हो रही वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। 13 जून से ये सीरीज शुरू हो रही है।

विराट कोहली का 'डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनस टेंडन' फटा, जानिए कितनी गंभीर है उनकी ये इंजरी?

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से शुरू हो रही वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनको हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल 2026 के फाइनल के दौरान चोट लगी थी। उनकी यह चोट किस तरह की है? इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि फैंस को इंतजार था कि वे धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में होने वाले 3 वनडे मैचों में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

दरअसल, कोहली को रविवार को अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल फाइनल के दौरान चोट लगी थी। वे मैच के बीच में ट्रीटमेंट भी लेते नजर आए थे। उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ''कोहली मांसपेशियों में खिंचाव के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। फाइनल के दौरान उन्हें चोट लगी थी। स्कैन से पता चला है कि उनकी 'डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनस टेंडन' (घुटने के पीछे की मांसपेशियां) फट गई है।''

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'डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनस टेंडन' का फटना मांसपेशियों से जुड़ी एक दुर्लभ चोट है, जो नसों के उस जाल को प्रभावित करती है जो घुटने के ठीक नीचे मांसपेशियों को पिंडली की हड्डी के अंदरूनी हिस्से से जोड़ती है। इससे उबरने में उन्हें कई सप्ताह का समय लगेगा। अपनी शानदार फिटनेस के लिए फेमस 37 वर्षीय विराट कोहली ने आईपीएल के 19वें सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था। कोहली गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतकों की मदद से 675 रन इस सीजन बनाए थे।

कोहली ही नहीं, बल्कि रोहित शर्मा के भी इस सीरीज में खेलने पर अभी तक संशय है। रोहित शर्मा को आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी से गुजरना पड़ा था। वे कई मैच खेले नहीं थे और आखिर में सिर्फ बल्लेबाजी के लिए ही उतरते थे। ऐसे में इस आगामी वनडे सीरीज की चमक फीकी पड़ गई है। दोनों सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं और दोनों सीरीज का हिस्सा नहीं हुए तो फिर फैंस को निराशा हाथ लगेगी। विराट कोहली की फिटनेस हमेशा एक उनकी बड़ी ताकत रही है। पूरे करियर में कभी-कभार ही वह अपनी फिटनेस की वजह से बाहर हुए हैं।

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आपको बता दें, रन मशीन विराट कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा दोनों ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और 2024 के टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था। इसके बाद से ही उनके वनडे करियर को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन वह अगला वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं, जो अगले साल अक्टूबर-नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में होना है। कोहली और रोहित को उनकी फॉर्म और फिटनेस के आधार पर ही उस विश्व कप के लिए टीम में जगह मिलेगी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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