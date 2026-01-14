Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli has achieved these 12 major accomplishments after the age of 35
35 की उम्र के बाद विराट कोहली ने हासिल की हैं ये 12 बड़ी उपलब्धियां

35 की उम्र के बाद विराट कोहली ने हासिल की हैं ये 12 बड़ी उपलब्धियां

संक्षेप:

विराट कोहली ने 35 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी क्रिकेट के मैदान पर अपनी बादशाहत कायम रखी है और कई अविश्वसनीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस उम्र के पड़ाव के बाद उनकी 12 प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं।

Jan 14, 2026 08:12 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विराट कोहली ने यह साबित कर दिया है कि उम्र बढ़ने से उनके खेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 साल की उम्र पार करने के बाद भी वह 2026 में फिर से दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं, जो दिखाता है कि साल बदलते रहे और नए खिलाड़ी आते रहे, लेकिन कोहली का जलवा आज भी पहले जैसा ही बरकरार है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

35 की उम्र के बाद कोहली ने कई बड़े इनाम और रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक ही विश्व कप में 765 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया। इसके अलावा, उन्हें ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया। उन्होंने भारत के लिए टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मुख्य भूमिका निभाई और अपनी टीम RCB के लिए भी सबसे ज्यादा रन बनाते हुए ट्रॉफी जीती।

कोहली की सबसे बड़ी खूबी उनकी निरंतरता है। उन्होंने आईसीसी के बड़े टूर्नामेंटों में 81.91 की औसत से रन बनाए हैं और लगातार 5 मैचों में 50 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया है। 2013 से लेकर 2026 तक, वह कई बार दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। चाहे पुराने दिग्गज खिलाड़ी हों या आज के नए सितारे, कोहली ने सबको पीछे छोड़कर बार-बार खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है।

विराट कोहली ने 35 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी क्रिकेट के मैदान पर अपनी बादशाहत कायम रखी है और कई अविश्वसनीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस उम्र के पड़ाव के बाद उनकी 12 प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड: उन्होंने एक ही विश्व कप संस्करण में 765 रन बनाए, जो क्रिकेट इतिहास में एक विश्व रिकॉर्ड है।

2. विश्व कप सेमीफाइनल में शतक: कोहली ने विश्व कप के नॉकआउट (सेमीफाइनल) जैसे दबाव वाले मैच में शानदार शतक जड़ा।

3. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट (2023 WC): उनके निरंतर और शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 2023 विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (P.O.T) चुना गया।

4. ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर: उन्हें एक बार फिर ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

5. T20 विश्व कप की जीत: उन्होंने टी20 विश्व कप का खिताब जीता, जिसमें वे फाइनल मुकाबले में टीम के टॉप स्कोरर रहे।

6. चैंपियंस ट्रॉफी में दबदबा: कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' (P.O.M) का पुरस्कार हासिल किया।

7. RCB के लिए IPL ट्रॉफी: उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए सबसे अधिक रन बनाते हुए IPL ट्रॉफी अपने नाम की।

8. ICC टूर्नामेंट्स में शानदार औसत: विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी को मिलाकर उन्होंने 983 रन बनाए, जिसमें 4 शतक शामिल थे और उनका औसत 81.91 का रहा।

9. ICC अवार्ड्स की संख्या: उन्होंने ICC आयोजनों में कुल 5 प्लेयर ऑफ द मैच (P.O.M) पुरस्कार और 1 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता।

10. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज: दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध द्विपक्षीय श्रृंखला में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया।

11. लगातार 50+ स्कोर: वनडे क्रिकेट में अपनी निरंतरता साबित करते हुए उन्होंने लगातार 5 मैचों में 50 से अधिक का स्कोर बनाया।

12. नंबर 1 वनडे रैंकिंग: इन सभी उपलब्धियों के दम पर वह एक बार फिर दुनिया के नंबर 1 ICC वनडे बल्लेबाज बन गए हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Virat Kohli News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |