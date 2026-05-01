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अहमदाबाद में भिड़े किंग और प्रिंस! कोहली ने लपका गिल का कैच, फिर सरेआम दिया 'Fiery Send-off'

May 01, 2026 09:38 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अहमदाबाद में भिड़े किंग और प्रिंस मैदान पर भिड़ गए। विराट कोहली ने शुभमन गिल का कैच लपका और फिर सरेआम उन्हें 'Fiery Send-off' दिया। हालांकि, अच्छी चीज ये रही कि मैच के बाद दोनों गले भी मिले। 

अहमदाबाद में भिड़े किंग और प्रिंस! कोहली ने लपका गिल का कैच, फिर सरेआम दिया 'Fiery Send-off'

क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली और प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल गुरुवार 30 अप्रैल को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने थे। विराट कोहली ने गुजरात टाइटन्स के प्रमुख तेज गेंदबाज कगिसो रबाडो को दूसरे ओवर में निशाना बनाया था, जबकि शुभमन गिल ने आरसीबी के प्रीमियर बॉलर जोश हेजलवुड के परखच्चे उड़ाए थे। इससे दोनों की क्लास पता चली, लेकिन विराट कोहली ने सरेआम शुभमन गिल को जोश से लबरेज विदाई दी, जब वे आउट होकर पवेलियन लौटे।

दरअसल, मामला कुछ यूं है कि जीटी के सामने 156 रनों का लक्ष्य था। कप्तान शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली भी जानते थे कि अगर वे ऐसे ही खेले तो मैच जल्दी खत्म कर देंगे। गिल 17 गेंदों में 43 रन बना चुके थे। दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड के खिलाफ वे 3 चौके और दो छक्कों की मदद से 24 रन ठोक चुके थे। हालांकि, पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें फंसा लिया। गिल विराट कोहली के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौटे, लेकिन इस दौरान आंखों-आंखों में किंग और प्रिंस के बीच भिड़ंत हो गई।

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शुभमन गिल का कैच जैसे ही विराट कोहली ने पकड़ा तो पहले तो जोश से भरे अंदाज में उस कैच का जश्न मनाया। गिल की ओर गुस्से में देखा और फिर गेंद को जमीन पर दे मारा। ये सब शुभमन गिल भी शायद कनखियों से देख रहे होंगे। हालांकि, वह इस बात से निराश होंगे कि वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए, क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिला था। इसका वीडियो आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह विराट कोहली ने शुभमन गिल का कैच लेने के बाद आक्रामकता दिखाई। आप यहां वीडियो देख सकते हैं...

ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि गिल और विराट की जन्म-जन्मांतर की लड़ाई है। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं है। विराट कोहली इसी आक्रामकता के साथ मैदान पर अक्सर दिखाई देते हैं। यही कारण है कि जब मैच खत्म हुआ तो विराट कोहली ने शुभमन गिल को गले भी लगाया और दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। सोशल मीडिया पर वह तस्वीरें भी वायरल हैं। इससे पता चलता है कि जो मैदान पर होता है, विराट कोहली मैदान के बाहर उसके उलट होते हैं और मैदान की बात को मैदान तक ही सीमित रखते हैं। विराट कोहली ने इस मैच की पहली पारी के दूसरे ओवर में कगिसो रबाडा के खिलाफ लगातार पांच चौके लगाए थे और आखिरी गेंद पर एक रन लिया था। हालांकि, उन्हीं के खिलाफ वे आउट हो गए

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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