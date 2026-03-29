विराट कोहली ने मैदान से अनुष्का को दी फ्लाइंग किस, मैच के बाद कपल के क्यूट मोमेंट ने लूटी महफिल
विराट कोहली ने मैदान से अनुष्का शर्मा को मैच खत्म करने के बाद फ्लाइंग किस दिया। इसका जवाब अनुष्का शर्मा ने भी फ्लाइंग किस से दिया। मैच के बाद कपल के क्यूट मोमेंट ने महफिल लूट ली।
विराट कोहली मैदान पर खेल रहे हों और अनुष्का शर्मा उनकी हौसलाअफजाई के लिए स्टैंड्स में हों, ऐसा पिछले कई सालों में बहुत कम हुआ है। हालांकि, आईपीएल 2026 के पहले मैच में दोनों साथ में दिखे। विराट कोहली आरसीबी के लिए मैच खेल रहे थे, जबकि अनुष्का शर्मा स्टैंड्स में टीम और अपने पति विराट कोहली का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थी। ऐसे में क्यूट मोमेंट तो फिर बनना ही था। विराट कोहली ने मैच फिनिश करने के बाद अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दी, जबकि अनुष्का ने भी पलटकर ऐसा ही जवाब दिया।
दरअसल, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी को जीत मिली और विराट कोहली नाबाद 69 रनों की पारी खेलकर मैच खत्म करने के बाद लौट रहे थे। कैमरा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पर लगा था। विराट कोहली ने सबसे पहले तो अंपायर और विपक्षी टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और फिर अनुष्का शर्मा की ओर बल्ला किया और फिर फ्लाइंग किस भी दिया। अनुष्का शर्मा ने भी जवाब में विराट को फ्लाइंग किस दिया। ये क्यूट मोमेंट अब वायरल हो रहा है।
विराट कोहली की बात करें तो वे काफी समय के बाद मैदान पर लौटे, लेकिन फिर भी दमदार पारी उन्होंने खेली, जैसे कि वे लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हों। विराट कोहली ने 38 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। विराट कोहली ने अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद ही पवेलियन में वापसी की और वे नाबाद रहे। उनको दूसरे छोर से देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार का साथ मिला। दूसरे छोर से खूब पिटाई हो रही थी। ऐसे में विराट कोहली का काम सिर्फ एक छोर को संभालना और सामने वाले बल्लेबाज को स्ट्राइक देना था। उन्होंने ऐसा ही किया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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