Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli Gifts Every Award to His Mother The Reason Will Melt Your Heart after winning potm in 1st odi match
कोहली अपनी मां को देते हैं सभी अवॉर्ड, खुद किया खुलासा; वजह जानकर आप हो जाएंगे इमोशनल

संक्षेप:

पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पहले वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद बताया कि वह अपने सभी अवॉर्ड अपनी मां को दे देते हैं, जिन्हें इनको रखना काफी पसंद है। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रन की पारी खेली।

Jan 11, 2026 11:49 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में दमदार 93 रन की पारी खेली। कोहली ने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शुभमन गिल के साथ शतकीय और श्रेयस अय्यर के साथ अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए उन्होंने टीम को जीत के करीब पहुंचाया। हालांकि वह शतक से चूक गए। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में वह सिर्फ 7 रन से शतक बनाने से रह गए। कोहली को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। अवॉर्ड समारोह के दौरान उन्होंने बताया कि वह अपने सभी अवॉर्ड मां को दे देते हैं क्योंकि उन्हें इसे रखना काफी पसंद है।

प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली ने कहा कि मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने कितने अवॉर्ड जीते हैं। मैं अपनी ट्रॉफी को अपनी मां को भेज देता हूं, जो गुड़गांव में रहती हैं। हां, उन्हें सारी ट्रॉफियां रखना पसंद है।। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं अपनी यात्रा को देखूं तो यह सपने के सच होने जैसा है। मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा है और ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा रहा है। ईमानदारी से कहूं तो जिस तरह से मैं इस समय खेल रहा हूं मैं माइलस्टोन के बारे में नहीं सोच रहा।''

उन्होंने आगे कहा, ‘’मेरे जहन में यही चल रहा था कि टीम को ऐसी स्थिति में पहुंचाऊं कि टीम को जीतने की स्थिति में पहुंचा सकूं। मैं काउंटर अटैक करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि किसी ने किसी गेंद पर आपका नाम लिखा है इसलिए आप इंतजार नहीं कर सकता है। लेकिन ठीक उसी समय गैरज़िम्मेदाराना शॉट खेलने से बचना है। मैं केवल अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूं ताकि अन्य चीज़ों पर मेरा ध्यान न भटके। मैं अपने सपने को जी रहा हूं और मैं इससे अधिक नहीं मांग सकता।

ये भी पढ़ें:कोहली के प्रदर्शन पर गिल बोले- उम्मीद है हमारे लिए ऐसे ही आगे भी रन बनाते रहेंगे

महान बल्लेबाज विराट कोहली रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूप में सबसे तेजी से 28 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले के दौरान सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। अपनी 624वीं पारी खेलते हुए कोहली ने न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर आदित्य अशोक पर चौका लगाकर यह मुकाम हासिल किया। तेंदुलकर ने यह मुकाम अपनी 644वीं पारी में हासिल किया था, जबकि 28000 रन बनाने वाले क्लब में तीसरे खिलाड़ी श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा ने यह उपलब्धि अपनी 666वीं पारी में हासिल की थी।

सैंतीस साल के कोहली ने इस मैच से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूप में 27,975 रन बनाए थे। तेंदुलकर ने 782 पारियों में कुल 34357 रन बनाए हैं जबकि संगकारा के नाम 666 पारियों में 28,016 रन दर्ज हैं।

