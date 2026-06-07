विराट कोहली ने पूरा किया वैभव सूर्यवंशी का 'सपना', बोले- जब उन्होंने कंधे पर हाथ रखा तो...
वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली के साथ हुई मुलाकात पर खुलकर बात की है। राजस्थान रॉयल्स का सलामी बल्लेबाज आईपीएल 2026 फाइनल के बाद सुपरस्टार क्रिकेटर कोहली से मिला था।
भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके आम इंसान ही नहीं बल्कि बेशुमार क्रिकेटर भी फैन हैं। कोहली की झलक पाने को लोग बेकरार रहते हैं लेकिन अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो फिर फैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसा ही कुछ राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के धाकड़ ओपनर वैभव सर्यवंशी के साथ भी हुआ। वह भी कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। उनकी आईपीएल 2026 फाइनल के बाद कोहली से मुलाकात हुई थी। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने अब उस मुलाकात के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि कोहली ने जब उनके कंधे पर हाथ रखकर बात की तो ऐसा लगा कि कोई सपना पूरा हो गया। सूर्यवंशी ने आईपीएल के 19वें सीजन में 16 मैचों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। उनका स्ट्राइक रेट का 237.30 का रहा।
'लगा ही नहीं कि वह विराट कोहली हैं'
सूर्यवंशी के पास कोहली के ऑटोग्राफ वाली एक कैप है। सीजन के दौरान जब भी सूर्यवंशी के पास ऑरेंज नहीं होती थी तो वह कोहली की साइन की हुई कैप पहनते थे। सूर्यवंशी ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, ''मैं, आपको सच बताऊं विराट भैया ने जब कंधे पर हाथ रखा...मैं पहले आरसीबी का भी फैन था। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन था। मेरे पास जब ऑरेंज कैप नहीं रहती थी तो मैं वहीं कैप पहनता था। उन्होंने जब कंधे पर हाथ डाला। वह जब बात कर रहे थे तो मुझे ड्रीम सा लगा। जिस तरह से उन्होंने बात की, लगा ही नहीं कि वह विराट कोहली हैं। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा भाई बात कर रहा। उन्होंने बड़े भाई की तरह समझाया और बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूं, मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, किस चीज पर फोकस करना चाहिए और फ्यूचर में क्या करना चाहिए।''
सूर्यवंशी की टीम इंडिया में हुई एंट्री
बता दें कि कोहली ने आईपीएल फाइनल के बाद सूर्यवंसी का हौसला बढ़ाया था। उन्होंने युवा ओपनर से कहा, ''यहां से ऊपर जाना है। जो हुआ है वो अच्छी मेहनत और बिलीफ की वजह से हुआ। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है...एक बिहारी सब पे भारी। खत्म गेम।'' कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा हैं, जिसने फाइनल में गुजरात टाइटंस (जीटी) को हराकर लगातार दूसरी ट्रॉफी जीती। सूर्यवंशी की आईपीएल के बाद टीम इंडिया में एंट्री हो गई है। उन्हें आयरलैंड, इंग्लैंड टी20 सीरीज के अलावा एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्कॉड में चुना गया है। वह भारतीय य टीम में जगह पाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। तेंदुलकर ने 1989 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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