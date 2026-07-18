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विराट कोहली ने 6 छक्के जड़ने वाले महान क्रिकेटर को दी श्रद्धांजलि, जानिए क्या लिखा?

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
नयी दिल्ली, 18 जुलाई (वार्ता)
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क्रिकेट की दुनिया के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली ने सर गैरी सोबर्स के निधन पर दुख व्यक्त किया है और एक्स पर श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ अन्य क्रिकेट जगत के लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी है।

विराट कोहली ने 6 छक्के जड़ने वाले महान क्रिकेटर को दी श्रद्धांजलि, जानिए क्या लिखा?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), वेस्टइंडीज और दुनिया भर के क्रिकेटरों ने महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स का अपने-अपने अंदाज़ में उन्हें श्रद्धांजलि दी। 17 जुलाई को 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, जिसकी पुष्टि उनके बेटे ने की थी। सोबर्स को हमेशा उस उपलब्धि के लिए याद किया जाएगा जो उन्होंने 1968 में स्वानसी के ग्लैमोरगन के सेंट हेलेन्स मैदान में हासिल की थी, जब वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार छह गेंदों के एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे, लेकिन उनके लंबे और शानदार करियर में उनकी उपलब्धियां असंख्य थीं।

विराट कोहली ने इन शब्दों से दी श्रद्धांजलि

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने एक्स के जरिए सोबर्स निधन पर संवेदना व्यक्त की और उन्हें इतिहास के महानतम क्रिकेटरों और 'हॉल ऑफ फेमर' के रूप में याद किया। वहीं भाारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड( बीसीसीआई) ने उनके सम्मान में एक विशेष वीडियो साझा किया, जिसमें भारतीय सितारों (जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा) को सर गैरी के सामने एक फैन की तरह मिलते हुए देखा जा सकता है। क्रिकेट की दुनिया के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की और महान क्रिकेटर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- "क्रिकेट ने अपने सबसे महान खिलाड़ियों में से एक को खो दिया है। सर गारफील्ड सोबर्स, आपको श्रद्धांजलि। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।" विराट कोहली के अलावा क्रिकेट जगत की अन्य हस्तियों ने गैरी सोबर्स के निधन पर दुख व्यक्त किया और अपनी संवेदना जाहिर की। वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज रहे ब्रायन लारा ने सोशल मीडिया मंच इंस्ट्राग्राम पर गैरी सोबर्स की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “हमारे सबसे महान खिलाड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके परिवार के उन सभी सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहे और उन्हें ज़रूरत के समय ज़रूरी हिम्मत दी। ईश्वर उन्हें इस बेहद कठिन समय में हिम्मत और शांति प्रदान करे।”

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कपलि देव, सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा?

भारत को 1983 में पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव ने सर गैरी सोबर्स को क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बताते हुए कहा कि क्रिकेट को समझने वाला हर व्यक्ति सोबर्स का मुरीद है। वे इस खेल के इतिहास में पैदा हुए सबसे शानदार क्रिकेटर्स में से एक थे। वह जिस अंदाज में क्रिकेट खेलते थे, उसने मेरे जैसे कई खिलाड़ियों को प्रेरित किया और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उनके रिकॉर्ड्स आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। सोबर्स का जाना खेल जगत के लिए एक ऐसा खालीपन है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। सुनील गावस्कर ने महान भारतीय बल्लेबाज ने उन्हें क्रिकेट का "सबसे चमकदार हीरा"। उन्होंने कहा कि मैदान के अंदर और बाहर सोबर्स एक पूर्ण सज्जन थे। वीरेंद्र सहवाग ने पूर्व सलामी बल्लेबाज ने सोबर्स को याद करते हुए लिखा कि 'ऑलराउंडर' शब्द असल में उन्हीं के लिए बनाया गया था। उन्होंने सोबर्स के बाएं हाथ की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और अविश्वसनीय रिकॉर्ड्स की सराहना की।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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