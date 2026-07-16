'मैं अपने तरीके से ही...', विराट कोहली ने नहीं सुनी पूर्व भारतीय कोच की बात, अगले मैच में दिया जवाब
भारतीय टीम के पूर्व बैटिंग कोच अभिषेक नायर ने विराट कोहली से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है। सुपरस्टार क्रिकेटर कोहली पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट हुए थे।
विराट कोहली का शुमार क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में होता है। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कोहली को अपने प्रोसेस पर काफी भरोसा है। सालों के अनुभव, जीत और हार के बाद कोहली को बखूबी पता है कि उनके लिए क्या चीज काम करती है और क्या नहीं। यही वजह है कि लंबे समय तक मैच नहीं खेलने के बावजूद, उनमें शायद ही कभी कोई कमी नजर आए। वह लोगों की नजरों से दूर अपना तैयारी का रूटीन फॉलो करते हैं। कोहली ने हाल ही में छह महीने बाद इंटरनेशनल मैच खेला लेकिन सस्ते में आउट हो गए। उन्होंने बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों में 5 रन बनाए। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। हालांकि, भारत के पूर्व बैटिंग कोच अभिषेक नायर को यकीन है कि कोहली जल्द ही दमदार वापसी करेंगे।
नायर ने कोहली से जुड़ा शेयर किया
नायर ने कोहली से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है, जो दिग्गज बल्लेबाज का अपने प्रोसेस पर अटूट भरोसे को दिखाता है। पिछले साल अक्टूबर में जब कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार भारत के लिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटे तो वह ऑस्ट्रेलिया में लगातार दो मैचों डक पर आउट हो गए थे। लेकिन जब नायर ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कोहली ने किसी भी तरह के दखल से मना कर दिया। कोहली ने कहा कि उन्हें खुद पर भरोसा है, वह इस मुश्किल दौर से निकल जाएंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद 74 रनों की पारी खेली थी।
'मैंने विराट कोहली से पूछा कि क्या…'
नायर ने जियोस्टार के 'गुगलीज' शो पर कहा, ''मैं विराट कोहली को बहुत लंबे समय से जानता हूं। हालांकि, कुछ वक्त पहले मुझे एक बात समझ आई कि विराट कोहली, विराट कोहली इसलिए हैं क्योंकि उनको खुद पर जबर्दस्त विश्वास है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो विश्वास कभी डगमग नहीं होता। जब विराट ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष कर रहे थे और वनडे सीरीज में दो बार शून्य पर आउट हुए, तभी मैं भारतीय टीम से बाहर आया था, इसलिए हम टच में थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या सब ठीक है और क्या वह किसी चीज पर बात करना चाहते हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि नहीं, सब ठीक है। यह खेल का हिस्सा है।' '
पूर्व कोच बोले, ‘’फिर मैंने कहा, 'मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है। क्या आप इसे सुनना चाहेंगे?' वह मुस्कुराए और जवाब दिया, 'नहीं, मैं इसे अपने तरीके से देखूंगा।' मैं हंसा। अगले मैच के बाद ही मुझे जवाब मिला, 'मैंने इसे अपने तरीके से किया।' मेरे लिए यही विराट कोहली की पहचान है। महान खिलाड़ी जानते हैं कि मुश्किल समय में क्या करना है। हम विश्लेषण कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे सबसे ऊंचे लेवल पर बार-बार किया है। इसीलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए मेरे मन में इतनी इज्जत है।''
'बाकी स्क्वॉड पर असर डाल सकता है'
कोहली के अलावा रोहित शर्मा भी बर्मिंगम में फ्लॉप रहे। उन्होंने 21 गेंदों में 11 रन बनाए। दोनों का भले ही पहले मैच में बल्ला नहीं चला लेकिन भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 6 विकेट से जीतने में सफल रहा। अभी दो मैच बाकी हैं और नायर को दोनों से मजबूत वापसी की उम्मीद है। वहीं, भारत लगातार दो टी20 सीरीज गंवाने के बाद वनडे सीरीज अपने नाम करने की फिराक में होगा। नायर ने कहा, ''रोहित और विराट के होने से टीम में धैर्य और कॉन्फिडेंस आएगा। यह सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। टी20 स्क्वॉड में अनुभव की कमी थी। जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20I में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार अच्छा परफॉर्म किया है, उनके होने से ड्रेसिंग रूम को कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि वे जानते हैं कि कैसे जीतना है। यह आसान नहीं होगा। इंग्लैंड ने कुछ एरिया की पहचान की है जिन्हें वे टारगेट कर सकते हैं, और 4-0 से T20I सीरीज हारने के बाद टीम पर जरूर कुछ प्रेशर होगा। लेकिन रोहित और विराट जो कॉन्फिडेंस लाएंगे, वह बाकी स्क्वॉड पर भी असर डाल सकता है। वनडे सीरीज से पहले उन्हें तैयारी करने का भी टाइम मिला है, और उस तैयारी से उन्हें अच्छा परफॉर्म करने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि उनकी सीरीज दमदार रहेगी।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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