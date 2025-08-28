विराट कोहली बेहतर विदाई के हकदार थे, उनके पास अभी 2 साल...पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई के रवैये पर उठाए सवाल

कृष्णम्माचारी श्रीकांत मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बात इस वजह से दब गई क्योंकि टीम इंडिया इंग्लैंड में सीरीज 2-2 की बराबरी से ड्रॉ कराने में कामयाब रही। श्रीकांत का मानना है कि 100 टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर एक अच्छी विदाई के हकदार हैं।

विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों का अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की बात को अभी तक कई क्रिकेट पंडित और फैंस पचा नहीं पाए हैं। इनमें से एक 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के खिलाड़ी और पूर्व चयनकर्ता कृष्णम्माचारी श्रीकांत भी है। उन्होंने बीसीसीआई के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब इन दोनों लीजेंड ने अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा तब कॉम्युनिकेशन में बहुत बड़ी कमी थी। उनका यह भी मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बात इस वजह से दब गई क्योंकि टीम इंडिया इंग्लैंड में सीरीज 2-2 की बराबरी से ड्रॉ कराने में कामयाब रही। श्रीकांत का मानना है कि 100 टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर एक अच्छी विदाई के हकदार हैं।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अगर आप अपने देश के लिए 100 टेस्ट मैच खेलते हैं, तो आप एक बेहतरीन क्रिकेटर होंगे। इसलिए आपको एक अच्छी विदाई मिलनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास लिया था, तब कॉम्युनिकेशन में बहुत बड़ी कमी थी। उन्हें उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय यह खेल और भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "विराट कोहली का संन्यास ऐसे ही हुआ। विराट कोहली एक बेहतर विदाई के हकदार थे। उनके पास अभी दो साल का टेस्ट क्रिकेट बाकी था। लेकिन इंग्लैंड में ड्रॉ खेलने के कारण उनके बारे में ऐसी बातें बंद हो गईं। हालांकि, भारत को कुछ समय तक विराट कोहली जैसा क्रिकेटर मिलना मुश्किल होगा।"

श्रीकांत ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरह चेतेश्वर पुजारा को भी अच्छी विदाई मिलनी चाहिए थी। पुजारा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था। वह भारत के लिए आखिरी टेस्ट 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के रूप में खेले थे।