Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli Delhi vs Andra Pradesh Vijay Hazare Match Shifted Last Minute Drama In Karnataka
विराट कोहली के विजय हजारे मैच से पहले ड्रामा, एक दिन पहले बदला गया वेन्यू; जानें वजह

विराट कोहली के विजय हजारे मैच से पहले ड्रामा, एक दिन पहले बदला गया वेन्यू; जानें वजह

संक्षेप:

विजय हजारे टूर्नामेंट में 15 साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रहे विराट कोहली के मैच से पहले खेला हो गया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में होने वाले दिल्ली वर्सेस आंध्रा मैच की लोकेशन बदल दी गई है।

Dec 23, 2025 06:44 pm ISTLokesh Khera बेंगलुरु, भाषा
share Share
Follow Us on

विजय हजारे टूर्नामेंट में 15 साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रहे विराट कोहली के मैच से पहले खेला हो गया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में होने वाले दिल्ली वर्सेस आंध्रा मैच की लोकेशन बदल दी गई है। दरअसल, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने दर्शकों के बिना विजय हजारे ट्रॉफी के मैच आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। मगर बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि शहर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्टेडियम में क्रिकेट मैचों के आयोजन की अनुमति देने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने सोमवार को स्टेडियम का दौरा किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:कोहली-रोहित डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाएंगे चार-चांद, जानें कैसे देखें लाइव मैच?

दिल्ली वर्सेस आंध्रा मैच अब चिन्नास्वामी की जगह BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेला जाएगा।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खिताबी जीत का चार जून को जश्न मनाए जाने के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से इस स्टेडियम में मैचों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी।

ये भी पढ़ें:एक ओवर में 5 विकेट…इस गेंदबाज ने T20I क्रिकेट में मचाया तहलका, पहली बार हुआ ऐसा

सीमंत कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा, ‘‘समिति ने कल स्टेडियम का दौरा किया था और उसकी सिफारिश पर मैच खेलने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया। इसलिए कल वहां कोई मैच नहीं होगा।’’

राज्य के गृह मंत्री ने सोमवार को विधान सौध में केएससीए के पदाधिकारियों, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ स्टेडियम में क्रिकेट मैच आयोजित करने के संबंध में बैठक की थी। उन्होंने समिति को स्टेडियम का दौरा करने और क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए अनुमति देने के संबंध में सिफारिश देने के लिए कहा था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Virat Kohli Vijay Hazare Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |