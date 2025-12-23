विराट कोहली के विजय हजारे मैच से पहले ड्रामा, एक दिन पहले बदला गया वेन्यू; जानें वजह

संक्षेप: विजय हजारे टूर्नामेंट में 15 साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रहे विराट कोहली के मैच से पहले खेला हो गया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में होने वाले दिल्ली वर्सेस आंध्रा मैच की लोकेशन बदल दी गई है।

विजय हजारे टूर्नामेंट में 15 साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रहे विराट कोहली के मैच से पहले खेला हो गया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में होने वाले दिल्ली वर्सेस आंध्रा मैच की लोकेशन बदल दी गई है। दरअसल, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने दर्शकों के बिना विजय हजारे ट्रॉफी के मैच आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। मगर बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि शहर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्टेडियम में क्रिकेट मैचों के आयोजन की अनुमति देने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने सोमवार को स्टेडियम का दौरा किया था।

दिल्ली वर्सेस आंध्रा मैच अब चिन्नास्वामी की जगह BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेला जाएगा।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खिताबी जीत का चार जून को जश्न मनाए जाने के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से इस स्टेडियम में मैचों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी।

सीमंत कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा, ‘‘समिति ने कल स्टेडियम का दौरा किया था और उसकी सिफारिश पर मैच खेलने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया। इसलिए कल वहां कोई मैच नहीं होगा।’’