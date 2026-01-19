Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli Creates world record Despite India's Loss in Indore ODI snatches Venue King title from Sachin Tendulkar
भारत की हार के बावजूद विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर से छिना 'वेन्यू किंग' का ताज

संक्षेप:

विराट कोहली ने इंदौर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली। कोहली ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

Jan 19, 2026 12:47 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली के शतक पर पानी फिर गया। भारत को इंदौर के होलकर स्टेडियम में 338 के टारगेट का पीछे करते हुए 41 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। कोहली ने 108 गेंदों में 124 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के हैं। स्टार क्रिकेटर ने इस मैदान पर पहली बार सेंचुरी लगाने का कमाल किया। यह 37 वर्षीय कोहली के वनडे करियर का 54वां शतक था। हालांकि, भारत की हार के बावजूद विराट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने करने में कामयाब रहे। उन्होंने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से 'वेन्यू किंग' का ताज छीन लिया है।

कोहली वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा अलग-अलग मैदानों पर सेंचुरी ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इंदौर में 91 गेंदों पर शतक पूरा करने के बाद सचिन का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। सचिन ने अपने दो दशक से अधिक लंबे करियर में 34 अलग-अलग वेन्यू पर शतक मारने का कारनामा अंजाम दिया। लिस्ट में तीसरे नंबर पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 26 मैदानों पर शतक जमाया है। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग, साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और हाशिम अमला हैं। तीनों खिलाड़ियों ने वनडे क्रिकेट में 21 अलग-अलग वेन्यू पर सेंचुरी जड़ी।

कोहली ने एक और जबर्दस्त उपलब्ध हासिल की है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। उन्होंने अब तक कीवी टीम के सामने 10 शतक लगा दिए हैं। सचिन, साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस और इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट न्यूजीलैंड के विरुद्ध ने 9-9 सेंचुरी जड़ी हैं। कोहली भारतीय सरमजीं पर दूसरे सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले क्रिकेटर हैं। उन्होंने घर पर 42 बार यह कमाल किया है। वह सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। सचिन ने भारत में सबसे ज्यादा 42 सेंचुरी लगाई हैं। रोहित 28 सेंचुरी के साथ तीसरे पायदान पर हैं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
