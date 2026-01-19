भारत की हार के बावजूद विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर से छिना 'वेन्यू किंग' का ताज

संक्षेप: विराट कोहली ने इंदौर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली। कोहली ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली के शतक पर पानी फिर गया। भारत को इंदौर के होलकर स्टेडियम में 338 के टारगेट का पीछे करते हुए 41 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। कोहली ने 108 गेंदों में 124 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के हैं। स्टार क्रिकेटर ने इस मैदान पर पहली बार सेंचुरी लगाने का कमाल किया। यह 37 वर्षीय कोहली के वनडे करियर का 54वां शतक था। हालांकि, भारत की हार के बावजूद विराट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने करने में कामयाब रहे। उन्होंने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से 'वेन्यू किंग' का ताज छीन लिया है।

कोहली वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा अलग-अलग मैदानों पर सेंचुरी ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इंदौर में 91 गेंदों पर शतक पूरा करने के बाद सचिन का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। सचिन ने अपने दो दशक से अधिक लंबे करियर में 34 अलग-अलग वेन्यू पर शतक मारने का कारनामा अंजाम दिया। लिस्ट में तीसरे नंबर पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 26 मैदानों पर शतक जमाया है। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग, साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और हाशिम अमला हैं। तीनों खिलाड़ियों ने वनडे क्रिकेट में 21 अलग-अलग वेन्यू पर सेंचुरी जड़ी।