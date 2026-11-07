विराट कोहली ने दूसरे वनडे में फ्लॉप होने के बावजूद रचा इतिहास, रिकी पोंटिंग का दमदार रिकॉर्ड तोड़ा
Virat Kohli Breaks Ricky Ponting Record: विराट कोहली का भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में बल्ला नहीं चला। हालांकि, कोहली ने रिकी पोंटिंग को पछाड़कर इतिहास रच डाला।
भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में अर्धशतक लगाने के बाद दूसरे वनडे में फ्लॉप रहे। उन्होंने शनिवार को वेलिंगटन के मैदान पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाए, जिसमें एक चौका है। कोहली को पेसर जैकब डफी ने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर अपना शिकार बनाया। कोहली ने ऑफ स्टंप की लाइन में आई गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया मगर कवर पर विल यंग को आसान कैच थमा बैठे। कोहली भले ही वेलिंगटन वनडे में टिककर नहीं खेले लेकिन इतिहास रचने में सफल रहे। वह वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं।
कोहली ने रिकी पोंटिंग का दमदार रिकॉर्ड तोड़ा
38 वर्षीय कोहली ने न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के वनडे में अब तक 38 मैचों में 56.51 के औसत से 1978 रन बनाए हैं, जिसमें 7 सात शतकीय और 11 अर्धशतकीय पारियां हैं। उन्होंने अपने करियर में साल 2010 में न्यूजीलैंड के सामने पहला वनडे मुकबला खेला था। कोहली ने रिकी पोंटिंग का दमदार रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज पोंटिंग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 वनडे मैचों में 45.83 के औसत से 1971 रन जुटाए। उन्होंने इस दौरान 6 सेंचुरी और 12 फिफ्टी लगाई। कोहली ने वेलिंगटन में एक रन बनाते ही पोंटिंग को पछाड़ा। उन्होंने ऑकलैंड में 74 रन की पारी खेलकर पोंटिंग की बारबरी की थी। वनडे में कीवी के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 42 मैचों में 1750 रन जोड़े, जिसमें 46.05 का औसत रहा।
ODI में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन
1978 - विराट कोहली (भारत)
1971 - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
1750 - सचिन तेंदुलकर (भारत)
1568 - कुमार संगकारा (श्रीलंका)
1519 - सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
1449 - जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)
वेलिंगटन वनडे में 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। कप्तान शुभमन गिल गोल्ड डक का शिकार हुए। गिल को डफी ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर हेनरी निकोलस को कैच कराया। इसके बाद, बैटिंग करने आए कोहली ने डॉट बोल खेली और अगले गेंद पर चौका लगाकर पोंटिंग का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। पहले वनडे में शून्य पर पवेलियन लौटने वाले रोहित शर्मा ने वेलिंगटन में 28 गेंदों में दो चौकों और छक्कों की मदद से 23 रनों की पारी खेली। उन्हें काइल जैमीसन ने नौवें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई।
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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