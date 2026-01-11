कोहली शतक से चूके, लेकिन 5वीं बार लगातार 5 फिफ्टी प्लस स्कोर बनाकर रचा इतिहास
विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में पिछली लगातार पांच पारियों में 50 से अधिक का स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया है। विराट कोहली अब दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 5 बार लगातार 5 फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने शानदार 93 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान कोहली ने 8 चौके औक एक छक्के लगाए। दाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में पिछली लगातार पांच पारियों में 50 से अधिक का स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया है। विराट कोहली अब दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 5 बार लगातार 5 फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया है।
एशिया कप 2012 में पहली बार स्थापित किया कीर्तिमान
विराट कोहली ने पहली बार साल 2012 में एशिया कप के दौरान यह कारनाम किया था। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दो वनडे मैचों में बैक टू बैक शतक लगाया था उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 66 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक 183 रन बनाया थे। यह उनके वनडे करियर का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। किंग कोहली यहीं पर नहीं रुके थे, बल्कि श्रीलंका के खिलाफ एक बार फिर 106 रनों की पारी खेली थी। इस तरह उन्होंने लगातार 5 वनडे मैचों में 50 प्लस का स्कोर किया था।
2013 में नहीं रुका बल्ला, दोहराया कारनामा
विराट कोहली के 2013 भी शानदार रहा। उन्होंने 2012 में जो किया था उसे अगले साल भी दोहरा दिया। पहले तो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 68 रन बनाए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हुई वनडे सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की। पुणे में उन्होंने 61 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई वहीं, जयपुर में नाबाद 100 रनों की पारी खेली। उन्होंने इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए मोहली में 68 और नागपुर में 115 रन बनाए। इस तरह विराट कोहली ने 2013 में भी वनडे क्रिकेट में लगातार 5 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया।
2019 वर्ल्ड कप में तीसरी बार दिखाया जलवा
2019 वनडे वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली शानदार फॉर्म में दिखे और इस टूर्नामेंट में भले हुए उनके बल्ले से एक भी शतक ना निकला हो लेकिन उन्होंने 5 लगातार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। विराट कोहली ने द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82, मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ 77, साउथहैंप्टन में अफगानिस्तान के खिलाफ 67 और वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ क्रमश:72 और 66 रनों की पारी खेली।
2023 विश्व कप में भी किया रिपीट
2023 विश्व कप में विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर गरजा। वे इस आईसीसी इवेंट में सिर्फ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ही नहीं चुने गए बल्कि लगातार 5 बार फिफ्टी प्लस का स्कोर बनाने का कारनामा चौथी बार किया। विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 88, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 101, नीदरलैंड के खिलाफ 51, न्यूजीलैंड के खिलाफ 117 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 रनों की पारी खेली और बड़े इवेंट में लगातार 5 बार 50 प्लस का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दोहराया।
5वीं बार बनाया लगातार 5 फिफ्टी प्लस स्कोर
2023 विश्व कप के बाद विराट कोहली ने यह कारनामा अब 2025-26 में किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में अर्धशतक लगाया था, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई घरेलू सीरीज में बैक टू बैक शतक जड़े और आखिरी मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरु हुई सीरीज के पहले ही मैच में कोहली ने 93 रनों की पारी खेलकर 5वीं बार लगातार 5 50 प्लस स्कोर बनाने का वनडे क्रिकेट में कीर्तिमान स्थापित किया।