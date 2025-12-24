Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli created history by scoring a century becoming the 2nd Indian after Sachin Tendulkar to reach 16000 runs VHT
विजय हजारे ट्रॉफी: विराट कोहली का शतक, सचिन के बाद लिस्ट A में 16000 रन वाले दूसरे भारतीय बने

संक्षेप:

विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वह सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय और विश्व क्रिकेट में नौवें बल्लेबाज बन गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। मैच में दिल्ली की जीत हुई।

Dec 24, 2025 04:35 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विराट कोहली करीब 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने उतरे। बुधवार को बेंगुलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में दिल्ली के खिलाफ आंध्र प्रदेश ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन का स्कोर खड़ा किया। दिल्ली को जीत के लिए 299 रन का लक्ष्य मिला।

प्रियांश आर्य और अर्पित राणा ओपनिंग करने आए लेकिन राणा बिना खाता खोले आउट हुए। उसके बाद विराट कोहली ने प्रियांश आर्य के साथ 113 रन की शानदार साझेदारी की। आर्य 74 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद कोहली ने नीतीश राणा के साथ 160 रन की साझेदारी की। विराट कोहली 101 गेंद में 131 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके और तीन छक्के जड़े। राणा ने भी 55 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली। दिल्ली की टीम ने 38वें ओवर में ही 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

इस मैच में विराट कोहली ने जैसे ही 1 रन लिया, उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 16000 रन का आंकड़ा पूरे कर लिए। इस तरह वह सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा, विवियन रिचर्ड्स और अन्य के एलिट क्लब में शामिल हो गए।

विराट कोहली ने 2006 में दिल्ली की तरफ से रणजी के वनडे टूर्नामेंट के जरिए लिस्ट ए डेब्यू किया था।

विजय हजारे ट्रॉफी बुधवार से ही शुरू हुआ और टूर्नामेंट के पहले ही दिन कई तूफानी शतक देखने को मिले। बिहार के कप्तान शकीबुल गनी ने सिर्फ 32 गेंद में शतक जड़कर लिस्ट ए में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बने। उसी मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक जड़ा। एक अन्य मैच में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने 33 गेंदों में शतक जड़ा। मुंबई के मैच में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी शानदार शतक ठोका।

