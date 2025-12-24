विजय हजारे ट्रॉफी: विराट कोहली का शतक, सचिन के बाद लिस्ट A में 16000 रन वाले दूसरे भारतीय बने

संक्षेप: विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वह सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय और विश्व क्रिकेट में नौवें बल्लेबाज बन गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। मैच में दिल्ली की जीत हुई।

विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वह सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय और विश्व क्रिकेट में नौवें बल्लेबाज बन गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत से पहले उन्हें इस मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रन की दरकार थी जिसे बुधवार को उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच में हासिल कर लिया। मैच में उन्होंने शानदार शतक जड़ा जो लिस्ट ए में उनका 57वां शतक है। उनकी शानदार पारी की बदौलत दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को 4 विकेट से शिकस्त दी।

विराट कोहली करीब 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने उतरे। बुधवार को बेंगुलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में दिल्ली के खिलाफ आंध्र प्रदेश ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन का स्कोर खड़ा किया। दिल्ली को जीत के लिए 299 रन का लक्ष्य मिला।

प्रियांश आर्य और अर्पित राणा ओपनिंग करने आए लेकिन राणा बिना खाता खोले आउट हुए। उसके बाद विराट कोहली ने प्रियांश आर्य के साथ 113 रन की शानदार साझेदारी की। आर्य 74 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद कोहली ने नीतीश राणा के साथ 160 रन की साझेदारी की। विराट कोहली 101 गेंद में 131 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके और तीन छक्के जड़े। राणा ने भी 55 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली। दिल्ली की टीम ने 38वें ओवर में ही 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

इस मैच में विराट कोहली ने जैसे ही 1 रन लिया, उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 16000 रन का आंकड़ा पूरे कर लिए। इस तरह वह सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा, विवियन रिचर्ड्स और अन्य के एलिट क्लब में शामिल हो गए।

विराट कोहली ने 2006 में दिल्ली की तरफ से रणजी के वनडे टूर्नामेंट के जरिए लिस्ट ए डेब्यू किया था।