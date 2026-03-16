क्या विराट कोहली ने सरफराज अहमद को दी रिटायरमेंट के लिए बधाई? जानिए क्या है पोस्ट की सच्चाई
सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 15 मार्च 2026 को पीसीबी की ओर से जारी बयान में सरफराज ने अपने लंबे करियर को अलविदा कहा। इस पर क्या विराट कोहली ने उनको बधाई दी है? ये जान लीजिए।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने रविवार 15 मार्च को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। इसकी जानकारी खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी। इसके बाद पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटरों ने और क्रिकेट फैंस ने उनको नई पारी के लिए शुभकामनाएं दीं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक इंस्टा स्टोरी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी सरफराज अहमद को रिटायरमेंट के लिए बधाई दी है। इसमें कितनी सच्चाई है? उसके बारे में जान लीजिए।
तल्हा नवाज नाम के एक एक्स हैंडल पर इंस्टा स्टोरी का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिसमें ऊपर विराट कोहली का नाम लिखा हुआ है। पोस्ट में लिखा है, "सरफराज अहमद को शानदार करियर के लिए बधाई। आपने पाकिस्तान का पूरे जुनून और मजबूती से नेतृत्व किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल पाकिस्तान और आपकी टीम के लिए यादगार था।" इसके बाद लिखा गया है कि आगे की यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं।
पहली नजर में अगर कोई इस पोस्ट को देखेगा तो कहेगा कि विराट कोहली ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को बधाई दी है, लेकिन असल में ऐसा कोई पोस्ट विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल मीडिया हैंडल पर किया ही नहीं है। यहां तक कि जिस शख्स ने इस फेक इंस्टा स्टोरी को वायरल किया है, उसने भी नीचे अपने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है कि मैंने कब कहा कि ये क्रिकेटर विराट कोहली ने लिखा है। हालांकि, पोस्ट के कैप्शन और स्क्रीनशॉट में विराट कोहली का नाम और डीपी आप देख सकते हैं।
सरफराज अहमद वही कप्तान हैं, जिन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान को जीत दिलाई थी। उस समय भारतीय टीम उनके सामने थी और विराट कोहली उस समय भारत के कप्तान थे। भारत को बुरी तरह से उस खिताबी मैच में हार मिली थी। उसी हार के जख्मों को कुरदने का काम पाकिस्तानी समर्थक कर रहे हैं और इस तरह फेक पोस्ट सोशल मीडिया पर विराट कोहली के नाम से जुड़ी हुई वायरल कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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