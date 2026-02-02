Cricket Logo
पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा; भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने पर विराट कोहली के कोच

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप तो खेलेगा, मगर 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला महामुकाबला नहीं। पाकिस्तान सरकार का यह फैसला उनपर ही उलटा पड़ सकता है। इससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

Feb 02, 2026
पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप तो खेलेगा, मगर 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला महामुकाबला नहीं। पाकिस्तान सरकार के इस बयान ने क्रिकेट के गलियारों हलचल मचा दी है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की ओर से इस मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस कड़ी में विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के इस फैसले को अजीत बताया है और उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच यह महामुकाबला 15 फरवरी को खेला जाना था।

राजकुमार शर्मा ने ANI से कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह पाकिस्तान का एक अजीब फैसला है। उन्होंने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था; पहले, उन्होंने 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश के भारत न जाने के पक्ष में वोट दिया था, और अब उन्होंने भारत के खिलाफ खेलने से पीछे हटने का फैसला किया है।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह पाकिस्तान की जनता के लिए भी नुकसान है, जो अपने खिलाड़ियों को भारत के खिलाफ खेलते देखना चाहती है। यह उनके खिलाड़ियों के लिए भी नुकसान है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस फैसले पर फिर से सोचेगा।

जब क्रिकेट की बात आती है, तो मुकाबला के मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। हालांकि, यह एक राजनीतिक फैसला है, और उन्हें इस फैसले के जवाब में ICC की कार्रवाई पर विचार करना चाहिए क्योंकि PCB को भारी नुकसान होगा। मेरा मानना ​​है कि वे अपने फैसले पर फिर से सोचेंगे।"

पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ न खेलने के अपने फैसले का कोई कारण नहीं बताया। मगर यह साफ है कि बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। बता दें, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। जिस वजह से आईसीसी ने उन्हें बाहर कर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में जगह दी है।

