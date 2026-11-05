विराट कोहली ने किस उम्र में बनाए सबसे ज्यादा रन, जानिए कब मुश्किल दौर से गुजरे

विराट कोहली ने 2008 में भारत के लिए वनडे डेब्यू किया था, जिसके बाद से उनकी उम्र के हिसाब से उनका शानदार दौर 28 साल की उम्र में आया था, जहां पर उन्होंने 1460 रन बनाए।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। कोहली अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और फैंस 2027 तक उन्हें क्रिकेट के मैदान पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। कोहली ने खुद कहा था कि 2027 वर्ल्ड कप उनका आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट होगा। कोहली मौजूदा समय में सिर्फ वनडे में ही भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोहली ने भारत के लिए सबसे पहले वनडे में ही डेब्यू किया था और उनके करियर का अंत भी इसी फॉर्मेट के साथ होगा। स्टार बल्लेबाज ने भारत के लिए 18 अगस्त 2008 को अपना पहला इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था। इसके बाद से उनकी उम्र के हिसाब से उनका सबसे अच्छा दौर 28वें साल में आया था, जब उन्होंने रनों का अंबार लगाया था। यहां हम आपको विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़े के बारे में बताने जा रहे हैं, जोकि उनकी उम्र से जुड़ा हुआ है।

कोहली का उम्र के हिसाब से वनडे करियर का प्रदर्शन विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ था। उन्होंने 19 साल की उम्र में वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। वनडे करियर की शुरुआत में विराट कोहली को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। क्योंकि उस समय सीनियर खिलाड़ियों की भरमार थी और कोहली अपनी जगह बनाने में लगे थे। हालांकि दो साल के अंदर ही उन्होंने टीम में अपनी जगह पक्की कर ली थी। कोहली की उम्र के हिसाब से उनका सबसे बेहतरीन दौर 28वें साल में आया था, जहां पर उन्होंने 1460 रन ठोक दिए थे।

विराट कोहली ने 19 साल की उम्र में वनडे में 159 रन बनाए, उनका औसत 31.80 का रहा। 20वें साल उन्होंने 45.66 के औसत से 137 रन किए। 21वें साल में उन्हें काफी वनडे खेलने का मौका मिला और उन्होंने 47.45 के औसत के साथ 949 रन ठोके। 22 की उम्र में ये आंकड़ा तेजी से ऊपर की बढ़ा और उन्होंने 1372 रन जड़े दिए। उनका औसत 47.31 रहा। 23 साल की उम्र में उन्होंने 1269 रन बनाए और उनका औसत उस समय 70.50 पहुंच गया। 24 में उन्होंने फिर एक बार एक हजार से ज्यादा रन जड़े। उन्होंने 1033 रन बनाए। उनका औसत 51.65 रहा।

25वें साल में उन्होंने 982 रन किए और उनका औसत 50 से नीचे रहा। 26वें साल में कोहली ने 930 रन बनाए। इसके बाद 27वें साल में उन्होंने अपने नाम 739 रन किए, जहां पर औसत 93.37 रहा। वहीं 28 साल की उम्र में उन्होंने काफी बेहतरीन पारियां खेली और 1460 रन बनाए। उनका औसत 76.84 का रहा। 29वें साल में पूर्व कप्तान ने 1202 रन बनाए। उनका औसत 133.6 का पहुंच गया।