विराट कोहली की कप्तानी पर उठी उंगली तो चुप नहीं बैठे दोस्त एबी डिविलियर्स, बोले- कप्तान को सिर्फ...

संक्षेप: विराट कोहली भी एक महान कप्तान रहे हैं, लेकिन एक दिग्गज कोच ने दावा किया है कि विराट कोहली का कप्तानी युग निराशाजनक था। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि विराट ने कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन एबी डिविलियर्स इससे सहमत नहीं हैं।

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि विराट कोहली को व्हाइट बॉल कप्तान के तौर पर ज्यादा ट्रॉफी जीतनी चाहिए थीं। हालांकि, कप्तान के तौर पर विराट कोहली के युग को एक दिग्गज कोच ने निराशाजनक बताया है। ये कोई और नहीं, बल्कि टॉम मूडी हैं। इसके अलावा विराट कोहली की कप्तानी का सपोर्ट उनके दोस्त कहे जाने वाले साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने किया है और कहा है कि विश्व कप जीतने से किसी कप्तान को नहीं आंका जाना चाहिए।

जियोहॉटस्टार पर राइज ऑफ द चैंपियंस प्रोग्राम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बात करते हुए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और टी20 विश्व कप 2021 चैंपियन एरोन फिंच ने कहा, "जब आप इतने अनुभव और स्किल वाली इंडियन टीम को देखते हैं, तो लोग टीम शीट देखकर मान लेते हैं कि उन्हें जीतना ही है। यह एक शानदार टीम है, लेकिन उस रेप्युटेशन का भी अपना महत्व है।" इसके बाद विराट की कप्तानी पर मसला शुरू हुआ, जब हरभजन सिंह ने निराशा जाहिर की कि विराट कोहली दमदार टेस्ट कप्तान थे, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट उनको इतनी सफलता नहीं मिली।

विराट कोहली अपने कप्तानी के टेन्योर में कभी भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीतपाए। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान से 180 से टीम हारी। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हारी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। हरभजन ने कहा, “विराट के पास जिस तरह की टीम थी, वे तीन या चार ट्रॉफी जीत सकते थे। नहीं जीते कुछ तो कारण होंगे, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उनके पास अच्छी टीम थी।” संजय मांजरेकर ने भी हरभजन सिंह की हां में हां मिलाया और कहा कि कोहली-शास्त्री के समय में टीम सिलेक्शन अच्छा नहीं था। उन्होंने इसी शो में कहा, "रवि और विराट के अंडर टीम सिलेक्शन हमेशा मेरी सबसे बड़ी चिंता रही।"

वर्ल्ड कप नहीं जीता तो… हालांकि, साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज और विराट कोहली के करीबी दोस्त एबी डिविलियर्स ने कुछ अलग बात कही और बोले, "उन्हें इस बात से चिढ़ होती है जब खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने के आधार पर जज किया जाता है। सच कहूं तो, मुझे इस बात से चिढ़ होती है कि लोग हमेशा एक कप्तान को सिर्फ इस आधार पर जज करते हैं कि उसने वर्ल्ड कप जीता है या नहीं। यह कहना कि 'वह आदमी बेकार है, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप नहीं जीता' गलत है।"