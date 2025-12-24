Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli Captaincy Era Was A Disappointment says tom moody but Ab De Villiers support his friend
विराट कोहली की कप्तानी पर उठी उंगली तो चुप नहीं बैठे दोस्त एबी डिविलियर्स, बोले- कप्तान को सिर्फ...

विराट कोहली की कप्तानी पर उठी उंगली तो चुप नहीं बैठे दोस्त एबी डिविलियर्स, बोले- कप्तान को सिर्फ...

संक्षेप:

विराट कोहली भी एक महान कप्तान रहे हैं, लेकिन एक दिग्गज कोच ने दावा किया है कि विराट कोहली का कप्तानी युग निराशाजनक था। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि विराट ने कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन एबी डिविलियर्स इससे सहमत नहीं हैं।

Dec 24, 2025 10:19 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि विराट कोहली को व्हाइट बॉल कप्तान के तौर पर ज्यादा ट्रॉफी जीतनी चाहिए थीं। हालांकि, कप्तान के तौर पर विराट कोहली के युग को एक दिग्गज कोच ने निराशाजनक बताया है। ये कोई और नहीं, बल्कि टॉम मूडी हैं। इसके अलावा विराट कोहली की कप्तानी का सपोर्ट उनके दोस्त कहे जाने वाले साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने किया है और कहा है कि विश्व कप जीतने से किसी कप्तान को नहीं आंका जाना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जियोहॉटस्टार पर राइज ऑफ द चैंपियंस प्रोग्राम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बात करते हुए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और टी20 विश्व कप 2021 चैंपियन एरोन फिंच ने कहा, "जब आप इतने अनुभव और स्किल वाली इंडियन टीम को देखते हैं, तो लोग टीम शीट देखकर मान लेते हैं कि उन्हें जीतना ही है। यह एक शानदार टीम है, लेकिन उस रेप्युटेशन का भी अपना महत्व है।" इसके बाद विराट की कप्तानी पर मसला शुरू हुआ, जब हरभजन सिंह ने निराशा जाहिर की कि विराट कोहली दमदार टेस्ट कप्तान थे, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट उनको इतनी सफलता नहीं मिली।

विराट कोहली अपने कप्तानी के टेन्योर में कभी भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीतपाए। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान से 180 से टीम हारी। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हारी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। हरभजन ने कहा, “विराट के पास जिस तरह की टीम थी, वे तीन या चार ट्रॉफी जीत सकते थे। नहीं जीते कुछ तो कारण होंगे, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उनके पास अच्छी टीम थी।” संजय मांजरेकर ने भी हरभजन सिंह की हां में हां मिलाया और कहा कि कोहली-शास्त्री के समय में टीम सिलेक्शन अच्छा नहीं था। उन्होंने इसी शो में कहा, "रवि और विराट के अंडर टीम सिलेक्शन हमेशा मेरी सबसे बड़ी चिंता रही।"

वर्ल्ड कप नहीं जीता तो…

हालांकि, साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज और विराट कोहली के करीबी दोस्त एबी डिविलियर्स ने कुछ अलग बात कही और बोले, "उन्हें इस बात से चिढ़ होती है जब खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने के आधार पर जज किया जाता है। सच कहूं तो, मुझे इस बात से चिढ़ होती है कि लोग हमेशा एक कप्तान को सिर्फ इस आधार पर जज करते हैं कि उसने वर्ल्ड कप जीता है या नहीं। यह कहना कि 'वह आदमी बेकार है, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप नहीं जीता' गलत है।"

Virat Kohli Captaincy in ODI and T20I

विराट कोहली के कैप्टेंसी इरा के बारे में बताते हुए टॉम मूडी ने कहा, "विराट कोहली का दौर बहुत उम्मीदों वाला था, लेकिन आखिर में निराशा ही हाथ लगी।" बात करें अगर विराट की कप्तानी की तो भारत ने 50 T20I खेले, जिनमें से 30 जीते, 16 हारे, दो टाई रहे और दो बेनतीजा रहे। जीत का प्रतिशत 60 प्रतिशत रहा। विराट ने 95 ODI मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें से 65 जीते, 27 हारे, एक टाई रहा और दो का कोई नतीजा नहीं निकला। इस तरह देखा जाए तो विराट अच्छे कप्तान थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Virat Kohli Harbhajan Singh AB De Villiers
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |