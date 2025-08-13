Virat Kohli cannot be compared to anyone in world ex Pakistani cricketer on comparing Babar Azam with him कोहली की किसी से तुलना नहीं हो सकती... बाबर आजम को कंपेयर करने से भड़के पूर्व पाक क्रिकेटर, Cricket Hindi News - Hindustan
कोहली की किसी से तुलना नहीं हो सकती... बाबर आजम को कंपेयर करने से भड़के पूर्व पाक क्रिकेटर

अहमद शहजाद का कहना है कि किसी भी खिलाड़ी की किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। बाबर आजम की किंग कोहली से तुलना पर उन्होंने कहा कि विराट इस पीढ़ी के लिजेंड हैं, रोल मॉडल हैं। उनकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ऐसी तुलना से बढ़े दबाव की वजह से ही बाबर आजम संघर्ष कर रहे हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 01:35 PM
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा है कि बाबर आजम की विराट कोहली से तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कोहली इस पीढ़ी के लिजेंड हैं, रोल मॉडल हैं। उनकी दुनिया में किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी। शहजाद ने कहा कि लोग बाबर आजम की कोहली से तुलना करते हैं, लेकिन इस तरह की तुलना न सिर्फ गलत है बल्कि इससे खिलाड़ियों पर गैरजरूरी दबाव बढ़ता है और खेल प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम के स्ट्रगल के तौर पर यह साफ दिख रहा है।

एक इंटरव्यू के दौरान अहमद शहजाद ने कहा, 'जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब आपने खिलाड़ियों की तुलना करते हुए कैंपेन चलाया। अब जब परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तब आप कह रहे कि दो खिलाड़ियों की तुलना मत करो। क्यों नहीं? विराट कोहली की तुलना दुनिया में किसी से भी नहीं हो सकती। वह इस पीढ़ी के लिजेंड हैं, रोल मॉडल हैं। आप उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि धोनी एक महान कप्तान हों लेकिन एक बैटर, क्रिकेटर और ऐथलीट के तौर पर कोहली अपने तरह के इकलौते हैं। किसी को भी किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह गलत है और इससे अतिरिक्त दबाव बनता है जो अब हम लोग बाबर आजम में देख रहे हैं।'

पाकिस्तानी फैंस अक्सर बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से किया करते थे। यहां तक कि उन्हें कोहली से भी बड़ा खिलाड़ी बताया करते थे। सोशल मीडिया पर 'बाबर आजम द GOAT', ‘किंग बाबर आजम’ जैसे ट्रेंड चलाया करते थे। लेकिन जब यह स्टार बल्ले से संघर्ष कर रहा है तो कई पाकिस्तानी अपने ही खिलाड़ी के लिए खूब भला बुरा कहते दिखते हैं।

बाबर आजम पिछले कई महीनों से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। वह पिछली 72 अंतरराष्ट्रीय पारियों से एक अदद शतक के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी शतक नेपाल जैसी कमजोर टीम के खिलाफ बनाया था। 2023 के बाद कोई अन्य प्रमुख बल्लेबाज शतक के लिए इतना नहीं तरसा है, जितना बाबर तरस चुके हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ मंगलवार को तीसरे वनडे मुकाबले में बाबर आजम समेत पूरी पाकिस्तानी टीम बुरी तरह फ्लॉप रही थी। जीत के लिए 295 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम तीन अंकों तक में नहीं पहुंच सकी और 92 रन पर ऑलआउट हो गई। कप्तान मोहम्मज रिजवान समेत 5 खिलाड़ी तो खाता तक नहीं खोल सके। बाबर आजम 23 गेंद में सिर्फ 9 रन ही बना सके।

