अगर ऐसा हुआ तो विराट कोहली हटा सकते हैं सचिन तेंदुलकर के वनडे करियर पर लगा 'दाग'

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 0 पर आउट होकर भी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। यह रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का।

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 0 पर आउट होकर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। माउंट मॉन्गनुई में खेले गए चौथे वनडे में कोहली 4 गेंद खेलकर 0 पर आउट हुए। मैट हेनरी ने उन्हें बोल्ड किया। यह कोहली के वनडे करियर का 20वां मौका है, जब वह वनडे पारी में खाता नहीं खोल पाए। कोहली अगर एक और बार वनडे में 0 पर आउट होते हैं तो वह सचिन तेंदुलकर के वनडे करियर से वो दाग हटा देंगे जो पिछले कई सालों से लगा है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली अब भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। दोनों 20-20 बार ऐसा कर चुके हैं। विराट कोहली ने 321 मैचों में 20 बार 0 पर आउट हुए तो सचिन तेंदुलकर 463 मैचों में।

विराट कोहली को अभी एक साल और वनडे क्रिकेट खेलना है। 2027 वर्ल्ड कप तक अगर किंग कोहली एक और बार भी 0 पर आउट होते हैं तो वह भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे और सचिन तेंदुलकर के करियर से यह दाग हट जाएगा।

हिटमैन रोहित शर्मा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे के दौरान 334 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पारी की पहली ही गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हुए, यह उनके वनडे करियर का 18वां डक था। इसी के साथ उन्होंने युवराज सिंह और अनिल कुंबले की बराबरी कर ली है। रोहित, युवराज और कुंबले 18-18 डक के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ 19 डक के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं।

ODI इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा डक

• विराट कोहली – 20 डक

• सचिन तेंदुलकर – 20 डक

• जवागल श्रीनाथ – 19 डक

• अनिल कुंबले – 18 डक

• युवराज सिंह – 18 डक

• रोहित शर्मा – 18 डक