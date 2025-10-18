कुछ लोग बहुत फ्री हैं और उनके पास...विराट के प्रॉपर्टी सौंपने की रिपोर्ट्स के बाद क्या बोले विकास कोहली?

Cricket Logo
Sat, 18 Oct 2025 04:03 PM
हाल ही में खबर आई कि भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने गुरुग्राम वाले बंगले की जिम्मेदारी बड़े भाई विकास कोहली को दे दी है। कहा गया कि कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने से पहले प्रॉपर्टी की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) विकास के नाम की। वहीं, कोहली द्वारा प्रॉपर्टी सौंपने की रिपोर्ट्स के बाद विकास का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह फर्जी खबरों से हैरान हैं। विकास ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है।

विकास ने इंस्टा स्टोरी पर कहा, ''मैं इन दिनों इतनी सारी गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों से हैरान नहीं हूं। कुछ लोग बहुत फ्री हैं और उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत समय है। आप लोगों को शुभकामनाएं।'' बता दें कि कोहली और अनुष्का शर्मा के अपने दो बच्चों के साथ लंदन में स्थायी रूप से बसने की लंबे समय से चर्चा है। कोहली आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद इंग्लैंड लौट गए थे। वह हाल ही में चार महीने बाद भारत लौटे और दिल्ली से भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए।

भारत को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने है। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्याल ले चुके कोहली सात महीने बाद भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। वह पिछली बार मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए खेले थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे पर्थ के मैदान पर आयोजित होगा। शुभमन गिल भारत की कमान संभालेंगे, जिन्हें रोहित शर्मा की जगह नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है।

वनडे सीरीज शुरू होने से पहले कप्तान गिल ने कहा कि रोहित और विराट से उनके रिश्ते पहले की तरह मजबूत हैं और मैच के दौरान परेशानी में होने पर वह इन दोनों दिग्गजों से सलाह लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। गिल को पता है कि इन दोनों धुरंधरों की जगह लेना मुश्किल है और उन्हें दोनों पूर्व कप्तानों से काफी सहयोग की जरूरत होगी। उन्होंने स्वान नदी के किनारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मैंने विराट भाई और रोहित भाई से टीम को आगे ले जाने के बारे में काफी बात की है। वह किस तरह से टीम को आगे ले जाना चाहते थे और इस अनुभव और सबक से हमें काफी मदद मिलेगी।''

