विराट कोहली ने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोले- मुझे अभी भी अपनी काबिलियत साबित करनी है, तो…

विराट कोहली ने कहा कि जहां तक ​​2027 वर्ल्ड कप की बात है, सच कहूं तो हम अभी भी 2026 के बीच में हैं। मुझसे कई बार पूछा गया है, ‘क्या आप 2027 में खेलना चाहते हैं?’ मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगा, अपना सारा सामान यहां क्यों लाऊंगा, और खेलना क्यों नहीं चाहूंगा?

टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली ने 2027 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर चुप्पी तोड़ी है। टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके किंग कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही खेलते दिखाई देते हैं। एक फॉर्मेट खेलने की वजह से कोहली की फॉर्म पर अकसर सवाल उठते रहते हैं। समय-समय पर सवाल उठते रहते हैं कि क्या वह 2027 वर्ल्ड कप तक अपनी फॉर्म बरकरार रख पाएंगे? क्या वह भारत के लिए अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे? क्रिकेट पंडितों की इसको लेकर अलग-अलग राय है, मगर अब खुद विराट कोहली ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

विराट कोहली ने हाल ही में RCB पॉडकास्ट में कहा, “जहां तक ​​2027 वर्ल्ड कप की बात है, सच कहूं तो हम अभी भी 2026 के बीच में हैं। मुझसे कई बार पूछा गया है, ‘क्या आप 2027 में खेलना चाहते हैं?’ मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगा, अपना सारा सामान यहां क्यों लाऊंगा, और खेलना क्यों नहीं चाहूंगा?

बेशक, अगर मैं खेल रहा हूं, तो मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूं। मैं वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना चाहता हूं। लेकिन वैल्यू साफ होनी चाहिए। मेरा नजरिया यह है कि अगर मैं उस माहौल में वैल्यू ऐड कर सकता हूं, जिसका मैं हिस्सा हूं, और माहौल को लगता है कि मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तो मुझे देखा जाएगा।

लेकिन अगर मुझे ऐसा महसूस कराया जाता है कि मुझे लगातार अपनी काबिलियत और वैल्यू साबित करने की जरूरत है, तो मैं उस जगह पर नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी तैयारी और खेल के प्रति अपने अप्रोच के बारे में ईमानदार हूं।

मैं अपना सिर झुकाता हूं। मैं कड़ी मेहनत करता हूं। मैं अपने क्रिकेटिंग करियर में मुझे जो कुछ भी मिला है, उसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं, और मुझे मिले मौकों के लिए मैं खुद को धन्य और आभारी महसूस करता हूं।

जब मैं खेलने आता हूं, तो मैं अपना बेस्ट देता हूं। मैं किसी और जितनी ही, अगर ज्यादा नहीं तो, मेहनत करता हूं, और मैं गेम को सही तरीके से खेलता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ODI में 40 ओवर तक बाउंड्री से बाउंड्री तक दौड़ूं, तो मैं बिना किसी शिकायत के ऐसा करूंगा क्योंकि मैं इसके लिए तैयारी करता हूं।

मैं 50 ओवर का सामना ऐसे करता हूं जैसे हर बॉल मेरे करियर की आखिरी बॉल हो, और मैं उसी तरह बैटिंग और रन करता हूं, टीम के लिए हर मुमकिन कोशिश करता हूं। इस तरह काम करने के बाद, अगर मैं ऐसी जगह पर हूं जहां मुझे अभी भी अपनी काबिलियत साबित करनी है, तो वह जगह मेरे लिए नहीं है।