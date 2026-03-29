विराट कोहली ने एक साथ तोड़े डेविड वॉर्नर के 2 बड़े रिकॉर्ड, बन गए IPL के नए सूरमा
विराट कोहली ने एक साथ डेविड वॉर्नर के 2 बड़े रिकॉर्ड धराशायी कर दिए हैं और अब वह IPL के नए सूरमा बन गए हैं। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा अर्धशतक सफल रन चेज में और जीत में आईपीएल में जड़ दिए हैं।
विराट कोहली का सिक्का आईपीएल में चलता ही है। वह लगातार 19वें साल आईपीएल खेल रहे हैं। हालांकि, कुछ और खिलाड़ी भी हैं, जो 19वां सीजन खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली जैसी कंसिस्टेंसी किसी के पास नहीं है। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के सीजन की शुरुआत भी दमदार अंदाज में की और पहले ही मैच में अर्धशतक जड़कर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। इसी के साथ विराट कोहली ने दो बड़े रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के तोड़ दिए, जो आईपीएल में उन्होंने बनाए थे।
दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली अब आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 प्लस रनों की पारी जीत में जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने 42वीं बार 50 से ज्यादा रन आईपीएल में टीम की जीत में बनाए हैं। 41 बार ये कमाल डेविड वॉर्नर ने किया था। हालांकि, विराट कोहली और वॉर्नर की पारियों की संख्या में आपको बहुत फर्क मिलेगा, क्योंकि वॉर्नर ने 79 पारियों में 41 बार ये कमाल किया था। वहीं, विराट कोहली ने 126 पारियों में 42 बार 50 से ज्यादा रन सक्सेजफुल मैच में बनाए हैं।
IPL में सबसे सफल 50+ स्कोर (पारी)
42 - विराट कोहली (126)*
41 - डेविड वॉर्नर (79)
34 - शिखर धवन (111)
32 - रोहित शर्मा (139)
28 - एबी डिविलियर्स (74)
इसके अलावा विराट कोहली ने डेविड वॉर्नर को रन चेज में भी 50 प्लस रनों की पारी खेलने के मामले में पीछे छोड़ दिया है, जिसमें टीम को जीत मिली हो। वॉर्नर ने अपने आईपीएल करियर में 20 बार सक्सेजफुल रन चेज में 50 प्लस रनों की पारी खेली थी, जबकि शिखर धवन ने भी 20 बार ही ये कमाल किया था। 18 बार गौतम गंभीर भी 50 प्लस रनों की पारी जीत में खेल चुके हैं। वहीं, विराट कोहली ने 21वीं बार आईपीएल में रन चेज में 50 से ज्यादा रनों की पारी खेली और टीम को जीत मिली।
IPL में चेज करते हुए सबसे सफल 50+ स्कोर
21 - विराट कोहली
20 - डेविड वॉर्नर
20 - शिखर धवन
18 - गौतम गंभीर
16 - रोहित शर्मा
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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