विराट कोहली ने तोड़ा सौरव गांगुली का रिकॉर्ड, बने भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाल 5वें खिलाड़ी; टॉप-4 में ये नाम

संक्षेप: विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मैदान पर उतरते ही सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किंग कोहली अब भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं।

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मैदान पर उतरते ही सौरव गांगुला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किंग कोहली अब वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली का 309वां वनडे मैच हैं, वहीं गांगुली ने अपने वनडे करियर में 308 मैच खेले थे। मौजूदा भारतीय टीम में विराट कोहली सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। उनके बाद टीम में रोहित शर्मा हैं जो 280वां मैच खेल रहे हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है।

सचिन तेंदुलकर भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा 463 वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने 448, सनथ जयसूर्या ने 445 और कुमार संगाकारा ने 404 मैच खेले हैं। इन चार खिलाड़ियों के अलावा वनडे क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी ने 400 से अधिक मैच नहीं खेले।

बात भारत की करें तो सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में एमएस धोनी, राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम शामिल है।

भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाले खिलाड़ी- सचिन तेंदुलकर- 463

एमएस धोनी- 347

राहुल द्रविड़- 340

मोहम्मद अजहरुद्दीन- 334

विराट कोहली- 309

सौरव गांगुली- 308

युवराज सिंह- 301

विराट कोहली अगर 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते हैं तो वह एमएस धोनी को पछाड़ टॉप-2 में अपनी जगह बना सकते हैं, मगर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है।

बात मैच की करें तो, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वड़ोदरा वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गिल के साथ टीम में उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। भारत इस मैच में 6 गेंदबाजों के साथ खेल रहा है।