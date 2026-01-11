Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli breaks Sourav Ganguly record becomes 5th Indian player with the most ODI appearances See top 4 List
विराट कोहली ने तोड़ा सौरव गांगुली का रिकॉर्ड, बने भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाल 5वें खिलाड़ी; टॉप-4 में ये नाम

विराट कोहली ने तोड़ा सौरव गांगुली का रिकॉर्ड, बने भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाल 5वें खिलाड़ी; टॉप-4 में ये नाम

संक्षेप:

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मैदान पर उतरते ही सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किंग कोहली अब भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं।

Jan 11, 2026 01:46 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मैदान पर उतरते ही सौरव गांगुला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किंग कोहली अब वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली का 309वां वनडे मैच हैं, वहीं गांगुली ने अपने वनडे करियर में 308 मैच खेले थे। मौजूदा भारतीय टीम में विराट कोहली सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। उनके बाद टीम में रोहित शर्मा हैं जो 280वां मैच खेल रहे हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है।

ये भी पढ़ें:सचिन के बाद ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन सकते हैं विराट कोहली

सचिन तेंदुलकर भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा 463 वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने 448, सनथ जयसूर्या ने 445 और कुमार संगाकारा ने 404 मैच खेले हैं। इन चार खिलाड़ियों के अलावा वनडे क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी ने 400 से अधिक मैच नहीं खेले।

बात भारत की करें तो सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में एमएस धोनी, राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम शामिल है।

ये भी पढ़ें:शाहिद अफरीदी के बाद रोहित शर्मा के निशाने पर क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाले खिलाड़ी-

सचिन तेंदुलकर- 463

एमएस धोनी- 347

राहुल द्रविड़- 340

मोहम्मद अजहरुद्दीन- 334

विराट कोहली- 309

सौरव गांगुली- 308

युवराज सिंह- 301

विराट कोहली अगर 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते हैं तो वह एमएस धोनी को पछाड़ टॉप-2 में अपनी जगह बना सकते हैं, मगर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है।

बात मैच की करें तो, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वड़ोदरा वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गिल के साथ टीम में उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। भारत इस मैच में 6 गेंदबाजों के साथ खेल रहा है।

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
