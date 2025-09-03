Virat Kohli breaks silence on Bengaluru stampede Says What shouldve been the happiest moment in RCB history turned into विराट कोहली ने दर्दनाक हादसे पर तोड़ी चुप्पी, बोले- जो RCB के इतिहास का सबसे खुशी का पल था..., Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli breaks silence on Bengaluru stampede Says What shouldve been the happiest moment in RCB history turned into

विराट कोहली ने दर्दनाक हादसे पर तोड़ी चुप्पी, बोले- जो RCB के इतिहास का सबसे खुशी का पल था...

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बेंगलुरु में दर्दनाक हादसे पर चुप्पी तोड़ी है। आरसीबी के पहली बार आईपीएल खिताब जीतने के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जश्न दौरान भगदड़ मच गई थी। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी।

Md.Akram बेंगलुरु, भाषाWed, 3 Sep 2025 12:27 PM
share Share
Follow Us on
विराट कोहली ने दर्दनाक हादसे पर तोड़ी चुप्पी, बोले- जो RCB के इतिहास का सबसे खुशी का पल था...

भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल खिताब जीतने के जश्न में चार जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ के बारे में कहा है कि यह उनकी टीम का सबसे खुशी का दिन हो सकता था जो 11 लोगों की मौत के बाद दर्दनाक बन गया। आरसीबी के 18 साल में पहली बार आईपीएल खिताब जीतने के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जश्न के लिए ढाई लाख प्रशंसकों के जमा होने के बाद भगदड़ मच गई थी।

कोहली ने आरसीबी के एक्स हैंडल पर कहा, ‘‘आप कभी भी इस तरह दिल तोड़ने वाली घटना का सामना नहीं करना चाहते। जो हमारी टीम के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था, वह एक दुखद घटना में बदल गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों और चोटिल हुए अपने प्रशंसकों के बारे में सोचता हूं और प्रार्थना करता हूं। आपकी क्षति अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम मिलकर सावधानी, सम्मान और जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे।’’

ये भी पढ़ें:RCB तैयार कर रही एक खास प्रोटोकॉल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से लेकर KSCS तक शामिल

घटना की आधिकारिक जांच में बताया गया कि इस अराजकता का कारण उचित मंजूरी का अभाव और अत्यधिक भीड़ थी, जो फ्रेंचाइजी द्वारा सोशल मीडिया पर भेजे गए निमंत्रणों के कारण उमड़ी थी। पुलिस ने स्वीकार किया कि दर्शकों को नियंत्रित करने के लिए उनके पास संख्या बल बहुत कम था और जांच में आरसीबी को प्रशंसकों को बड़ी संख्या में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

ये भी पढ़ें:गंभीर ने कोहली को दिया ये टैग, कोच ने किसे बताया ‘मोस्ट स्टाइलिश’ और 'रन मशीन?

इसके बाद, आरसीबी ने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और उनकी स्मृति में सार्थक कार्रवाई करने का संकल्प लिया। इसने ‘आरसीबी केयर्स ’ नामक एक फाउंडेशन भी शुरू किया, जिसने बेहतर भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए स्टेडियम अधिकारियों, खेल निकायों और लीग भागीदारों के साथ मिलकर काम करने का वादा किया है।