इंग्लैंड की धरती पर विराट कोहली का जलवा, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ विव रिचर्ड्स की बराबरी की

इंग्लैंड की धरती पर विराट कोहली का जलवा, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ विव रिचर्ड्स की बराबरी की
विराट कोहली ने इंग्लैंड में बतौर भारतीय बल्लेबाज सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहली ने गुरुवार को 33वीं बार इंग्लैंड के खिलाफ 50 से अधिक का स्कोर बनाया।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में दमदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। कोहली ने कार्डिफ में 50 गेंद में फिफ्टी पूरी की। इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा बार 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि कोहली इसे शतक में नहीं बदल सके और 65 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने।
विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से आगे निकले
विराट कोहली ने कार्डिफ में दूसरे वनडे में 66 गेंद में 65 रन बनाए। ये उनका इंग्लैंड के खिलाफ 33वां 50 से अधिक स्कोर था। इसके साथ ही वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा बार 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने 33वीं बार ये कारनामा किया। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 32 बार इंग्लैंड के खिलाफ 50 से अधिक का स्कोर बनाया था। दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड के खिलाफ 26 बार ये कमाल किया है। भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने 24 बार ऐसा किया है। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने 23 बार 50 से ज्यादा स्कोर बनाया।
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में विराट कोहली ने 14वीं बार 50 से अधिक स्कोर बनाया है। उन्होंने विव रिचर्ड्स की बराबरी कर ली है। हालांकि कुमार संगकारा उनसे आगे हैं। इस दौरान कोहली ने तीन शतक भी लगाया है।
दूसरे वनडे में बनाए 65 रन
कॉर्डिफ में दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली ने 66 गेंद में 65 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके लगाए। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 गेंद में 60 रन जोड़े, जबकि श्रेयस अय्यर के साथ चौथे विकेट के लिए 67 गेंद में 67 रन की साझेदारी की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 30 गेंद में 31 रन बनाए। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 46 गेंद में 44 रन की साझेदारी की। रोहित ने 47 गेंद में 26 रन की पारी खेली।
इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने भारत के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गुरुवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत को विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की कमी खलेगी जो बीमार होने के कारण बाहर हैं। उनकी जगह ईशान किशन खेलेंगे । इंग्लैंड ने तेज गेंदबाज जोश टंग और स्पिनर लियाम डॉसन की जगह तेज गेंदबाज साकिब महमूद और गुस एटकिंसन को मौका दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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