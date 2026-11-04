विराट कोहली SENA में बने नंबर-1 एशियन, कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा; टॉप 7 लिस्ट में सचिन तेंदलुकर हैं लास्ट
विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बेहतरीन बल्लेबाजी की। भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज ने SENA में कुमार संगकारा का एक जबर्दस्त रिकॉर्ड तोड़ डाला है।
भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने SENA में इतिहास रच दिया है। वह SENA में SENA देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 प्लस वनडे स्कोर बनाने वाले एशियन प्लेयर बन गए हैं। वह अब तक यहां 76 पारियों में 31 बार पचास या उससे अधिक रन चुके हैं। कोहली ने बुधवार को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज संगकारा ने 102 पारियों में 30 मर्तबा पचास प्लस स्कोर बनाया। उनके बाद श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने (112 पारियों में 25 बार) हैं। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को SENA देश कहा जाता है।
टॉप 7 लिस्ट में सचिन तेंदलुकर हैं लास्ट
SENA में SENA देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 प्लस वनडे स्कोर बनाने वाले एशियन प्लेयर्स की टॉप 7 लिस्ट में सचिन तेंदुलकर लास्ट हैं। उन्होंने 93 पारियों में 19 बार ऐसा किया। रोहित शर्मा (66 पारियों में 20 बार) छठे पायदान पर हैं। वहीं, कोहली ने ऑकलैंड में फिफ्टी जड़कर महान बल्लेबाज सचिन का भी SENA रिकॉर्ड ध्वस्त किया। वह सभी फॉर्मेट में SENA के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। कोहली ने 134 और सचिन ने 133 मर्तबा ऐसा किया। कोहली वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर हैं। उनके खाते में अभी 8741 रन हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर (8720) को पीछे छोड़ा। कोहली ने ODI चेज में यह उपलब्धि 66.21 की औसत और 95.03 के स्ट्राइक रेट से हासिल की जबकि सचिन का औसत 42.33 और स्ट्राइक रेट 88.44 था।
SENA में SENA के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ वनडे स्कोर (एशियन)
31 - विराट कोहली (भारत)
30 - कुमार संगकारा (श्रीलंका)
25 - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
24 - राहुल द्रविड़ (भारत)
21 - सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
20 - रोहित शर्मा (भारत)
19 - सचिन तेंदुलकर (भारत)
SENA के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर
134 - विराट कोहली (भारत)
133 - सचिन तेंदुलकर (भारत)
100 - ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)
97 - कुमार संगकारा (श्रीलंका)
89 - शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज)
कोहली की हालिया उपलब्धियां इसलिए भी खास हैं क्योंकि उन्होंने अलग-अलग परिस्थितियों, अलग-अलग विरोधियों और मैच की हर तरह की स्थितियों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे समय में जब उनकी हर पारी उनके शानदार वनडे करियर में एक नया अध्याय जोड़ रही है, ऑकलैंड में उनके प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इस फॉर्मेट के इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक क्यों हैं। ऑकलैंड वनडे की बात करें तो मैच बारिश से प्रभावित रहा। कोहली की धमाकेदार पारी की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्वति से पांच विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। कोहली ने कप्तान शुभमन गिल (37) के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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