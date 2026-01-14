NZ के खिलाफ ODI में सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर बने कोहली; सचिन को पछाड़ा, देखिए टॉप-10 की लिस्ट
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी दूसरे वनडे मैच में 1 रन बनाते ही कोहली ने सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वे भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
बुधवार (14 जनवरी) को खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली से बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन वे क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर आउट हो गए। पवेलियन लौटने से पहले कोहली ने 29 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही जैसे ही 1 रन बनाया वे न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।
कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक कुल 35 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 55.40 की शानदार औसत से 1773 रन बनाए हैं। इस शानदार सफर में उनके बल्ले से 6 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें नाबाद 154 रन उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा है। दूसरी ओर, सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर में 42 मैच खेले थे और 46.05 की औसत से 1750 रन बनाए थे, जिसमें 5 शतक शामिल थे। कोहली ने न केवल रनों के मामले में सचिन को पछाड़ा है, बल्कि उन्होंने यह मुकाम सचिन की तुलना में कम पारियों में हासिल किया है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की सूची काफी प्रभावशाली है। कोहली और सचिन के बाद तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के रॉस टेलर हैं, जिन्होंने 1385 रन बनाए हैं। सूची में अन्य प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: चौथे स्थान पर केन विलियमसन (1239 रन), पांचवें पर नाथन एस्टल (1207 रन) और छठे पर भारत के वीरेंद्र सहवाग (1157 रन) काबिज हैं। रोहित शर्मा भी 1123 रनों के साथ सातवें स्थान पर सक्रिय खिलाड़ी के रूप में मौजूद हैं। सूची के अंतिम तीन स्थानों पर क्रमशः मोहम्मद अजहरुद्दीन (1118 रन), स्टीफन फ्लेमिंग (1098 रन) और सौरव गांगुली (1079 रन) शामिल हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर
1. विराट कोहली (भारत): 1773 रन (35 मैच, औसत 55.40)
2. सचिन तेंदुलकर (भारत): 1750 रन (42 मैच, औसत 46.05)
3. रॉस टेलर (न्यूज़ीलैंड): 1385 रन (35 मैच, औसत 47.75)
4. केन विलियमसन (न्यूज़ीलैंड): 1239 रन (31 मैच, औसत 44.25)
5. नाथन एस्टल (न्यूज़ीलैंड): 1207 रन (29 मैच, औसत 43.10)
6. वीरेंद्र सहवाग (भारत): 1157 रन (23 मैच, औसत 52.59)
7. रोहित शर्मा (भारत): 1123 रन (33 मैच, औसत 37.43)
8. मोहम्मद अजहरुद्दीन (भारत): 1118 रन (40 मैच, औसत 36.06)
9. स्टीफन फ्लेमिंग (न्यूज़ीलैंड): 1098 रन (40 मैच, औसत 32.29)