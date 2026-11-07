विराट कोहली बने न्यूजीलैंड के 'किंग', टॉप 7 में सचिन का जवाब नहीं; ODI में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन
Most Runs against each Team In ODI History: विराट कोहली वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने शनिवार को यह कारनामा अंजाम दिया।
सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली का शनिवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में बल्ला नहीं चला। वह वेलिंगटन के मैदान पर 7 गेंदों में 7 रन ही बना सके, जिसमें एक चौका है। वह चौथे ओवर में तेज गेंदबाज जैकब डफी का शिकार बने। 38 वर्षीय कोहली भले ही सस्ते में पवेलियन लौटे लेकिन एक जबर्दस्त कीर्तिमान रचने में सफल रहे। वह वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ 'किंग' बन गए हैं। दरअसल, कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक वनडे रनों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की। कोहली ने अभी तक न्यूजीलैंड के विरुद्ध 38 वनडे मैचों में 1978 रन जुटाए हैं, जिसमें 56.51 का औसत रहा। पोंटिंग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 वनडे खेले और 45.83 के औसत से 1971 रन बटोरे।
इस मामले में सचिन का जवाब नहीं
कोहली ने ODI में अब तक दो टीमों के सामने सर्वाधिक रन बनाए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के अलावा वेस्टइंडीज (46 मैचों में 2429) के विरुद्ध ऐसा किया। वहीं, वनडे क्रिकेट इतिहास में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में टॉप 7 में सचिन तेंदुलकर का जवाब नहीं। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि चार टीमों के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाए हैं। वह ऐसा करने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं। महान बल्लेबाज सचिन ने श्रीलंका (71 मैचों में 3113), ऑस्ट्रेलिया (71 मैचों में 3077), पाकिस्तान (69 मैचों में 2526) और साउथ अफ्रीका (57 मैचों में 2001) जैसे टीमों के खिलाफ दो हजार से अधिक रन जुटाए हैं। भारत के सामने सबसे ज्यादा वनडे रन का रिकॉर्ड सनथ जयसूर्या के नाम दर्ज है। उन्होंने भारत के खिलाफ 89 वनडे मैचों में 2899 रन जोड़े।
ODI इतिहास में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन
3113 - सचिन तेंदुलकर बनाम श्रीलंका
3077 - सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया
2899 - सनथ जयसूर्या बनाम भारत
2526 - सचिन तेंदुलकर बनाम पाकिस्तान
2429 - विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज
2001 - सचिन तेंदुलकर बनाम साउथ अफ्रीका
1978 - विराट कोहली बनाम न्यूजीलैंड
1947 - तमीम इकबाल बनाम जिम्बाब्वे
1632 - क्रिस गेल बनाम इंग्लैंड
1589 - ब्रेंडन टेलर बनाम बांग्लादेश
1497 - पॉल स्टर्लिंग बनाम अफगानिस्तान
1070 - रहमत शाह बनाम आयरलैंड
भारत ने वनडे सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त
वेलिंगटन वनडे मैच बारिश से प्रभावित रहा। भारत ने डीएलएस मेथड से चार रनों से जीत दर्ज की। भारत ने 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब सात विकेट पर 113 रन बनाए तब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। बारिश के कारण जब खेल रोका गया तब बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों में भारत को 21 ओवरों में 22 रन की जरूरत थी। उस समय केएल राहुल (26) और आकिब नबी (1) क्रीज पर थे। अंपायर ने कुछ देर इंतजार किया और फिर भारत को विजेता घोषित कर दिया। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को 41 ओवर में 134 रन पर आउट कर दिया था। भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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