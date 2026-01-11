सबसे तेज 28000 रन बनाने वाले बैटर बने कोहली, सचिन और संगाकारा का रिकॉर्ड ध्वस्त
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने शानदार शुरुआत की है। उन्होंने 25 रन बनाते ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28000 रन बनाने वाले अब दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने यह रिकॉर्ड सबसे कम पारियों में बनाया है। यानी विराट कोहली सबसे तेज 28000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज 28000 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने जहां 644 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 28 हजार रन पूरे किए थे, वहीं विराट कोहली ने यह कारनामा सिर्फ 624 पारियों में ही कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक सिर्फ तीन बल्लेबाजों ने 28000 से अधिक रनों का आंकड़ा पार किया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा के साथ अब विराट कोहली का नाम शामिल है।
विराट कोहली ने अपने पारी के 42वें रन के साथ श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगाकारा को भी पीछे कर दिया है। वे अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबात बन गए हैं। उनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर का नाम है।
सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 34357 रन बनाए हैं और लंबे समय से शीर्ष पर बने हुए। श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगाकार भी कई वर्षों से दूसरे स्थान पर बने हुए थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28016 रन बनाए थे, जिसे विराट कोहली ने अब तोड़ दिया है। कोहली अब संगाकारा के से आगे निकलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने संगाकार को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया है।
विराट कोहली की खास बात यह है कि उन्होंने बहुत कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। एक तरफ जहां संगाकारा ने कुल 666 पारियों में 28000 रन बनाए थे और सचिन ने यह उपलब्धि 644 पारियों में हासिल की थी, वहीं विराट कोहली ने सिर्फ 624 पारियों में यह कीर्तिमान स्थापित किया है।
सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और कुमार संगाकारा के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में टॉप-5 में रिकी पोंटिंग और महेला जयवर्धने का नाम शामिल है। पोंटिंग ने अपने करियर में जहां 27483 रन बनाए हैं, वहीं जयवर्धने ने 25957 रन बनाकर इस सूची में टॉप-5 में अपना नाम बरकरार रखा है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
सचिन तेंदुलकर- 34357
विराट कोहली- 28017+
कुमार संगाकारा- 28016
रिकी पोंटिंग- 27483
महेला जयवर्धने- 25957