विराट कोहली ने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगाए चार चांद, ODI क्रिकेट में बना दिया खास कीर्तिमान
विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसी उपलब्धि अपने नाम कर ली है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उनके रनों की संख्या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 हजार हो गई है।
भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडै मैच में जैसे ही 12वां रन बनाया, वैसे ही एक खास उपलब्धि उन्होंने अपने नाम कर ली। नंबर 3 पर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वे पहले ही बन चुके थे और अब अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को और भी ज्यादा मतबूत करते हुए उन्होंने इस विश्व रिकॉर्ड में चार चांद लगा दिए। वे दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने नंबर 3 पर 13 हजार रनों का आंकड़ा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पार कर लिया है।
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ समय पहले तक नंबर 3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रिकी पोंटिंग थे, जिन्होंने विराट ने कई महीने पहले पीछे छोड़ दिया था और अब पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं, जिनके रनों की संख्या इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 13000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा शतक भी विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इस नंबर पर जड़े हैं, जो पहले से ही एक विश्व रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है।
ODI में नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा रन (औसत)
13000 रन- विराट कोहली (61.61)*
12662 रन - रिकी पोंटिंग (42.48)
9747 रन - के संगकारा (44.71)
7774 रन - जैक्स कैलिस (45.72)
6504 रन - केन विलियमसन (51.61)
6054 रन - बाबर आज़म (55.54)
5525 रन - जो रूट (53.12)
* खबर लिखे जाने तक
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने इस पोजिशन पर 12662 रन बनाए थे। उनका औसत 42.48 का था, लेकिन विराट ने 60 से भी ज्यादा के औसत से उनको पीछे छोड़ा था और अब 61.61 के औसत से 13 हजारी वह बन गए हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने 9747 रन बनाए थे। वहीं, साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस ने 7774 रन बनाए थे। केन विलियमसन के नाम इस पायदान पर 6504 रन दर्ज हैं। वहीं, बाबर आजम ने 6054 और जो रूट ने 5525 रन बना लिए हैं।
इस मुकाबले में विराट कोहली को दूसरे ही ओवर में मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आना पड़ गया था, क्योंकि रोहित शर्मा 6 गेंदों में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। विराट ने बारिश आने तक 27 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 29 रन बना लिए थे। उनका स्ट्राइक रेट भारतीय पारी के 10.5 ओवर के खेल के बाद 107.41 का था। उन्होंने ओपनर शुभमन गिल के साथ 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए कर ली।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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