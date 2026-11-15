विराट कोहली लास्ट, सौरव गांगुली टॉप 3 में नहीं; आकाश चोपड़ा ने चुने भारत के 5 बेस्ट वनडे कप्तान
आकाश चोपड़ा की पसंदीदा भारतीय वनडे कप्तानों की लिस्ट में टॉप 3 में विराट कोहली और सौरव गांगुली शामिल नहीं हैं। हालांकि, दोनों दिग्गज टॉप 5 का हिस्सा हैं।
पूर्व भारतीय बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने पसंदीदा भारत के टॉप 5 वनडे कप्तान चुने हैं। उनकी इस लिस्ट में विराट कोहली लास्ट हैं जबकि सौरव गांगुली टॉप 3 का हिस्सा नहीं हैं। कोहली ने 95 वनडे मैचों में भारत की कप्तान संभाली, जिसमें 65 जीते और 27 गंवाए। एक टाई रहा और दो मैच का रिजल्ट नहीं निकला। उनकी अगुवाई में भारत ने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। उन्होंने आखिरी बार 2021 में इस फॉर्मेट में कप्तानी की थी। 38 वर्षीय कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं।
गांगुली ने कितने वनडे में कप्तानी की?
आकाश ने गांगुली को अपनी लिस्ट में चौथे पायदान पर रखा है। गांगुली ने 1995 से 2005 के दौरान 146 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम की बागडोर संभाली। भारत ने 76 मैच जीते और 65 में हार का मुंह देखा। पांच मैच बेनतीजा रहे। गांगुली के अंडर भारत ने एक बार आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की। भारत को साल 2002 में श्रीलंका के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। गांगुली के अंडर भारतीय टीम ने 2003 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेला लेकिन ट्रॉफी हाथ नहीं लगी। आकाश ने पसंदीदा भारत के ऑल-टाइम वनडे कप्तानों का खुलासा क्रिकइंफो पर शेयर किए गए वीडियो में किया। वीडियो को चार कैटेगरी में बांटा गया था। टॉप 15, टॉप 10, टॉप 5 और टॉप 3।
आकाश की लिस्ट में एमएस धोनी नंबर-1
आकाश के मुताबिक, गांगुली ने आसानी से टॉप 15, टॉप 10 और टॉप 5 कैटेगरी में जगह बनाते हैं। हालांकि, जब आकाश से टॉप 5 कप्तानों के नाम पूछे गए तो उन्होंने गांगुली को टॉप 3 में शामिल नहीं किया। उन्होंने पहले पायदान पर एमएस धोनी को जगह दी। धोनी के अंडर भारत ने टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। वह आईसीसी की तीनों व्हाइट-बॉल ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान हैं। उन्होंने कुल 200 वनडे में कप्तानी की, जिसमें से भारत ने 110 जीते, 74 गंवाए और 11 का रिजल्ट नहीं निकला।
रोहित शर्मा को इस पायदान पर रखा
आकाश की लिस्ट में दूसरे नंबर पर कपिल देव हैं। कपिल की अगुवाई में भारत ने 1983 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। यह भारत की पहली आईसीसी ट्रॉफी थी। कपिल ने 74 वनडे मुकाबलों में कमान संभाली और 39 में जीत दर्ज की। 33 मैचों में हार झेली और दो बेनतीजा रहे। आकाश ने तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा को रखा। रोहित के नेतृत्व में भारत ने 56 वनडे मैचों में से 42 जीते और 12 में हार का मुंह देखा। एक टाई रहा और एक बेनतीजा। रोहित की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। वह भी टेस्ट और T20I से रियटायर हो चुके और भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलते हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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