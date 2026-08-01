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विराट कोहली नंबर-1, सुनील गावस्कर के आगे अभिषेक शर्मा; ICC रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ईशान किशन ने हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में 900 रेटिंग पार की। वह टी20 रैंकिंग में फिलहाल नंबर-1 पर है। आज हम आपके लिए उन भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने आईसीसी रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग्स हासिल की।

Virat Kohli, Abhishek Sharma, Ishan Kishan
विराट कोहली, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने हाल ही में आईसीसी टी20 रैंकिंग में 900 रेटिंग्स पार की। वह इसी के साथ उन टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे, जिन्होंने आईसीसी रैंकिंग में किसी भी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की। इस लिस्ट में विराट कोहली और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों समेत अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव भी मौजूद हैं। ईशान किशन फिलहाल 916 की रेटिंग के साथ मौजूदा आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर हैं। उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रदर्शन करने का यह इनाम मिला, वह सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। आईए एक नजर उन भारतीय बल्लेबाजों पर डालते हैं जिन्होंने आईसीसी रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की।

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विराट कोहली नंबर-1

विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में भारत के लिए सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज हैं। टेस्ट में उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 937 की रेटिंग हासिल की थी। कोहली एकमात्र भारतीय हैं, जो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 900 पार की रेटिंग हासिल कर चुके हैं। जी हां, वनडे में वह 911 और टी20 में 909 की हाईएस्ट रेटिंग तक पहुंचे थे। फिलहाल किंग कोहली टेस्ट और टी20 जैसे फॉर्मेट्स को अलविदा कह चुके हैं और अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में हीं एक्टिव हैं। कोहली का अगला मिशन 2027 वर्ल्ड कप जीतना है।

सुनील गावस्कर से आगे अभिषेक शर्मा

इस लिस्ट में भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लीजेंड सुनील गावस्कर से आगे हैं। गावस्कर ने अपने करियर में हाईएस्ट रेटिंग टेस्ट में हासिल की थी। आईसीसी रैंकिंग में वह अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ 916 रेटिंग हासिल कर पाए थे, जबकि अभिषेक शर्मा 931 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर हैं। वह काफी समय तक टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज रहे थे। फिलहाल वह दूसरे पायदान पर हैं। जिम्बाब्वे दौरा उनके लिए निराशाजनक रहा था।

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ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव भी लिस्ट में

लेफ्टी बल्लेबाज ईशान किशन ने हाल ही में 916 की रेटिंग हासिल कर इन टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। फिलहाल वह टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज हैं। उन्होंने रेटिंग के मामले में पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को पछाड़ दिया है, जिन्होंने अपने करियर में हाईएस्ट रेटिंग इसी फॉर्मेट में हासिल की थी। सूर्या आईसीसी टी20 रैंकिंग में 912 रेटिंग्स तक पहुंचने में कामयाब रहे थे।

प्लेयररेटिंग
विराट कोहली937 (टेस्ट)
अभिषेक शर्मा931 (टी20)
सुनील गावस्कर916 (टेस्ट)
ईशान किशन916 (टी20)
सूर्यकुमार यादव912 (टी20)
Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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