विराट ने मुझसे वादा किया था, मगर फिर फोन तक नहीं उठाया; सालों बाद अमित मिश्रा ने दर्द किया बयां
टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा ने एक बड़ा आरोप पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि विराट ने उनसे भरोसा दिलाया था कि फिट हो जाओ तो तुम्हारी वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा के इंटरनेशनल करियर का समापन जिस तरह से हुआ, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक बार जब वे बाहर हो गए तो फिर वापसी नहीं कर सके। इंग्लैंड में 2017 में उन्होंने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था। उससे करीब एक साल पहले विराट कोहली भारत के कप्तान बने थे। मिश्रा ने बताया कि विराट ने उस समय उनको भरोसा दिलाया था कि वे फिट होकर लौटें तो उनकी वापसी होगी। हालांकि, बाद में विराट ने उनका फोन तक नहीं उठाया। उस समय कोच अनिल कुंबले थे। उनका जिक्र भी अमित मिश्रा न करीब एक दशक बाद किया है।
दरअसल, अमित मिश्रा ने विराट और कुंबले पर यह आरोप पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के साथ बैठ एंड बोल पॉडकास्ट में लगाए। उन्होंने दावा किया कि कुंबले और कोहली दोनों के आश्वासन बेकार गए और बेंगलुरु में इंग्लैंड का मैच इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए उनका आखिरी मैच बन गया। अमित मिश्रा ने पॉडकास्ट में कहा, "उस दौरान बैंगलोर (बेंगलुरु) में मेरे पैर में चोट लग गई थी और जब मैं चोटिल होने के बाद जा रहा था, तो अनिल कुंबले कोच थे। तो मैंने अनिल भाई से कहा, मैंने कहा, 'अनिल भाई...'। उन्होंने कहा, 'चिंता मत करो। जैसे ही तुम फिट हो जाओगे, तुम अपने आप वापस आ जाओगे।'"
मैंने विराट से बात की थी- अमित मिश्रा
उन्होंने आगे बताया, "इसके बाद विराट कोहली कप्तान बन गए। मैंने विराट कोहली से भी पूछा, मैंने कहा, 'भाई, क्या करने की जरूरत है?' उन्होंने कहा, 'तुम चिंता मत करो। पूरी तरह से फिट और कंफर्टेबल हो जाओ और तुम वहां [टीम में] हो।'" इस इंजरी से जब अमित मिश्रा रिकवर हो गए तो उन्होंने विराट कोहली फोन किया और मैसेज किया, लेकिन विराट का कोई जवाब नहीं आया।
मिश्रा ने कोहली पर अपना वादा पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा, "इसके बाद, मैं उनके पास गया। मैंने पूछा, 'भाई, क्या सिचुएशन है?' तो उन्होंने कहा, 'मैं आपको एक हफ्ते से दस दिन में बता दूंगा।' फिर भाई, एक हफ्ता बीता, दो हफ्ते बीते, तीन हफ्ते बीते, उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। मैंने उन्हें फोन किया... तो, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने उन्हें मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।" मिश्रा ने यह भी कहा कि उनसे ज्यादा समय के लिए कई खिलाड़ी बाहर हुए, लेकिन वे सीधे टीम में आ गए थे, लेकिन उनको नहीं लिया गया।
मुझे कोई जवाब आज तक नहीं मिला- अमित मिश्रा
हाल में दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन बॉलिंग कोच बने अमित मिश्रा ने कहा, "मैंने फिर कॉल किया, उसने जवाब नहीं दिया। मैंने दो बार और कॉल किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ...तो मैंने भी जाने दिया। फिर मैंने सोचा, 'भाई, हम क्या कर सकते हैं?' जब कोई तुम्हें नहीं चाहता, तो तुम क्या कर सकते हो? जब तुमसे ज्यादा बुरी तरह इंजर्ड हुए खिलाड़ी और बहुत लंबे समय तक इंजर्ड रहे खिलाड़ी, उन्होंने वापसी की... फिर भी, मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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