विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पहुंचे रांची, 30 नवंबर को है मुकाबला
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए लंदन से भारत आ चुके हैं। बुधवार को वह पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में पहुंचे जहां उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेकरार दिखे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने क्रिकेटर सौरभ तिवारी पहुंचे थे। टेस्ट सीरीज के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज खेली जाएगी जिसका पहला मैच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
37 साल के विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं। मंगलवार को वह लंदन से भारत लौटे।
दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को रांची, दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर और तीसरा और आखिरी मैच 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।
भारत ने अपना पिछला ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेला था जिसे मेजबान टीम ने 2-1 से जीता था। उस सीरीज के जरिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने करीब 7 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। शुरुआती दोनों वनडे में विराट कोहली खाता तक नहीं खोल पाए थे और वह अपने वनडे करियर में पहली बार लगातार दो पारियों में शून्य पर आउट हुए थे। हालांकि तीसरे मैच में उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मैच विनिंग और अविजीत साझेदारी की थी। रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की करारी हार के बाद अब भारत की कोशिश वनडे सीरीज को जीतने की होगी। सीरीज के पहले मैच के लिए विराट कोहली समेत भारत के कई खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं। मंगलवार शाम को ही प्रसिद्ध कृष्ण, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा और हर्षित राणा रांची पहुंच गए थे।
रांची की बात करें तो भारत ने यहां पिछले साल फरवरी में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। तब भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला गया जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। विराट कोहली उस मैच में नहीं खेले थे क्योंकि अपने दूसरे बच्चे के जन्म की वजह से वह छुट्टी पर थे।