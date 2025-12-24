विराट कोहली और स्टीव स्मिथ: दो दिग्गज जिनकी कहानियों में छिपी है BCCI की नाकामी!
विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। दोनों समकालीन। आधुनिक युग के दो महान बल्लेबाज। दो ग्रेट लीडर। क्रिकेट के एक सुनहरे दौर को परिभाषिक करने वाले बहुचर्चित फैब 4 का हिस्सा जिसमें जो रूट और केन विलियमसन भी शामिल हैं। एक पर बैड बॉय का ठप्पा लगा। सैंडपेपरगेट का दाग लगा। बावजूद इसके उसके बोर्ड ने उसे संभाल लिया। दूसरा अपने देश का अब तक का सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहा। अपनी कप्तानी में टीम को लगभग अजेय बना दिया। कप्तानी छोड़कर चौंका दिया। आखिरकार टेस्ट क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया। क्रिकेट और भारत के लिहाज से वर्ष 2025 की ये खेल की दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी।
काश! क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ये सीख पाता BCCI
कोहली ने टेस्ट से संन्यास क्यों लिया था? क्या उन्हें मजबूर किया गया था? ये तो बस बीसीसीआई और खुद वही बेहतर जान पाएंगे। जो भी हो, बीसीसीआई विराट कोहली जैसे खिलाड़ी का मोल शायद नहीं समझ पाई। उन्हें सहेज पाने में नाकाम रही। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से सीख सकते थे कि कैसे अनमोल खिलाड़ियों को संभाला जाता है। सहेजा जाता है। एशेज में जब नियमित कप्तान पैट कमिंस नहीं खेले तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम की बागडोर किसी और को नहीं, स्टीव स्मिथ को ही सौंपा।
CA ने स्टीव स्मिथ को संभाला भी, सहेजा भी
अभी ऑस्ट्रेलिया ने एशेज के चौथे और बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए जब स्क्वाड का ऐलान किया तो कप्तानी स्टीव स्मिथ को सौंपी। वही स्मिथ जिनसे कभी केप टाउन टेस्ट में कुख्यात सैंडपेपरगेट के बाद कप्तानी छीन ली गई थी। बैन भी लगा था। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ को संभाला। उन पर लगातार भरोसा जताया। दिग्गज अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें कार्यवाहक कप्तान की जिम्मेदार दी। नियमित कप्तानी से हटाए जाने के बाद स्मिथ अलग-अलग समय में 21 टेस्ट मैचों में कप्तानी कर चुके हैं।
विराट कोहली को नहीं सहेज पाया BCCI?
लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया? वो विराट कोहली जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शतक भी जड़ा था और इंग्लैंड दौरे पर 2-3 शतक जड़ने का आत्मविश्वास जता रहे थे, वह अचानक संन्यास ले लेते हैं और बोर्ड उन्हें मना नहीं पाता!
सवाल जिन्हें जवाब की तलाश है
मई 2025 में पहले टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा अचानक संन्यास का ऐलान करते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद विराट कोहली भी टेस्ट को अलविदा कहकर चौंका देते हैं। उन्होंने संन्यास क्यों लिया? क्या रोहित के संन्यास के बाद वह टेस्ट कप्तानी की भूमिका में लौटना चाहते थे और जब बीसीसीआई ने उन्हें ये भरोसा नहीं दिया तो संन्यास का ऐलान कर दिया? क्या बीसीसीआई ने उन्हें फिर से कप्तान बनाए जाने का वादा किया था और बाद में उससे यू-टर्न ले लिया, जिस वजह से कोहली ने संन्यास का ही ऐलान कर दिया? इसका सच सिर्फ बीसीसीआई और खुद कोहली ही जानते होंगे। साल 2025 की तरफ जब भी क्रिकेट फैंस पीछे मुड़कर नजर डालेंगे, ये सवाल जरूर कौंधेंगे।