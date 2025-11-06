विराट कोहली और रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत A की टीम में नहीं

संक्षेप: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ एक फॉर्मेट वनडे में सक्रिय विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडिया ए की टीम में नहीं चुना गया है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए भारत A की घोषित टीम में दोनों दिग्गजों का नाम नहीं है। तिलक वर्मा को कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ को उपकप्तान बनाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ एक फॉर्मेट वनडे में सक्रिय विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडिया ए की टीम में नहीं चुना गया है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए भारत A की घोषित टीम में दोनों दिग्गजों का नाम नहीं है। तिलक वर्मा को कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ को उपकप्तान बनाया गया है। सीरीज के तीनों मैच राजकोट में 13 नवंबर, 16 नवंबर और 19 नवंबर को खेले जाएंगे। इससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने करीब 7-8 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था।

रोहित और कोहली दोनों ही टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। दोनों अब सिर्फ ओडीआई ही खेल रहे हैं। ऐसे में दोनों को बहुत ज्यादा मैच खेलने का मौका वैसे भी मिलने से रहा। इसलिए माना जा रहा था कि दोनों दिग्गजों को और ज्यादा मैच-टाइम मिल सके, इसके लिए उन्हें इंडिया ए के वनडे मैचों में उतारा जा सकता है।

दोनों को किसलिए टीम में शामिल नहीं किया गया, ये स्पष्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दिग्गज खुद ही इंडिया ए की तरफ से खेलने के इच्छुक न रहें हों। ये भी हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट इन दोनों दिग्गजों को लेकर बेफिक्र हो कि ये तो कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, लिहाजा युवाओं और नई प्रतिभाओं को मौका दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लंबे समय बाद खेलने उतरे दोनों महान बल्लेबाजों ने अपनी छाप छोड़ी। रोहित शर्मा तो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में विराट कोहली खाता तक नहीं खोल पाए थे। उनके ओडीआई करियर में ऐसा पहली बार हुआ जब वह लगातार दो पारियों में बिना कोई रन बनाए आउट हुए थे। पहले मैच में रोहित शर्मा भी फ्लॉप रहे थे लेकिन दूसरे मैच में वह टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। तीसरे मैच में तो दोनों ही दिग्गज अपने पुराने रंग में दिखे। दोनों ने 150+ की नाबाद साझेदारी कर भारत को जीत दिलाई। रोहित शर्मा ने जहां शतक ठोका, वहीं विराट कोहली ने भी अर्धशतक जमाया था।