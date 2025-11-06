विराट कोहली और रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत A की टीम में नहीं

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडिया A टीम में शामिल नहीं किया गया: क्या है इसके पीछे का कारण?
संक्षेप: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ एक फॉर्मेट वनडे में सक्रिय विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडिया ए की टीम में नहीं चुना गया है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए भारत A की घोषित टीम में दोनों दिग्गजों का नाम नहीं है। तिलक वर्मा को कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ को उपकप्तान बनाया गया है।

Thu, 6 Nov 2025 09:41 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ एक फॉर्मेट वनडे में सक्रिय विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडिया ए की टीम में नहीं चुना गया है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए भारत A की घोषित टीम में दोनों दिग्गजों का नाम नहीं है। तिलक वर्मा को कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ को उपकप्तान बनाया गया है। सीरीज के तीनों मैच राजकोट में 13 नवंबर, 16 नवंबर और 19 नवंबर को खेले जाएंगे। इससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने करीब 7-8 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था।

रोहित और कोहली दोनों ही टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। दोनों अब सिर्फ ओडीआई ही खेल रहे हैं। ऐसे में दोनों को बहुत ज्यादा मैच खेलने का मौका वैसे भी मिलने से रहा। इसलिए माना जा रहा था कि दोनों दिग्गजों को और ज्यादा मैच-टाइम मिल सके, इसके लिए उन्हें इंडिया ए के वनडे मैचों में उतारा जा सकता है।

दोनों को किसलिए टीम में शामिल नहीं किया गया, ये स्पष्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दिग्गज खुद ही इंडिया ए की तरफ से खेलने के इच्छुक न रहें हों। ये भी हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट इन दोनों दिग्गजों को लेकर बेफिक्र हो कि ये तो कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, लिहाजा युवाओं और नई प्रतिभाओं को मौका दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लंबे समय बाद खेलने उतरे दोनों महान बल्लेबाजों ने अपनी छाप छोड़ी। रोहित शर्मा तो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में विराट कोहली खाता तक नहीं खोल पाए थे। उनके ओडीआई करियर में ऐसा पहली बार हुआ जब वह लगातार दो पारियों में बिना कोई रन बनाए आउट हुए थे। पहले मैच में रोहित शर्मा भी फ्लॉप रहे थे लेकिन दूसरे मैच में वह टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। तीसरे मैच में तो दोनों ही दिग्गज अपने पुराने रंग में दिखे। दोनों ने 150+ की नाबाद साझेदारी कर भारत को जीत दिलाई। रोहित शर्मा ने जहां शतक ठोका, वहीं विराट कोहली ने भी अर्धशतक जमाया था।

दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत A का स्क्वाड

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, विपराज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
