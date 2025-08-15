Virat Kohli and Rohit Sharma should keep playing ODI cricket to guide juniors says Suresh Raina विराट कोहली और रोहित शर्मा को अभी क्यों नहीं लेना चाहिए रिटायरमेंट? सुरेश रैना ने बताई वजह, Cricket Hindi News - Hindustan
विराट कोहली और रोहित शर्मा को अभी क्यों नहीं लेना चाहिए रिटायरमेंट? सुरेश रैना ने बताई वजह

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने बताया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अभी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट क्यों नहीं लेना चाहिए? रैना ने कहा है कि रोहित और विराट को युवाओं को गाइड करना चाहिए।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 05:38 AM
भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने एक दमदार दलील विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर दी है। रैना ने कहा है कि अभी विराट और रोहित को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। बाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा है कि इन दोनों दिग्गजों को वनडे टीम में बने रहना चाहिए और युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दोनों दिग्गजों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि आईपीएल 2025 के दौरान इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे। रोहित और विराट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं।

सुरैश रैना ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए कहा, “ड्रेसिंग रूम में रोहित और विराट का अनुभव बेहद जरूरी है। सीनियर्स को जूनियर्स के साथ जुड़े रहना बेहद जरूरी है। शुभमन (गिल) ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उन्होंने विश्व कप जीते हैं। विराट ने पिछला आईपीएल भी जीता था। अपने-अपने करियर में उन्होंने जो दमदार नेतृत्व क्षमता दिखाई है, उसके लिए उन्हें ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होना जरूरी है।”

विराट कोहली और रोहित शर्मा सीधे अक्टूबर में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मेजबानों के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे। इस सीरीज तक उन पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन सीरीज के प्रदर्शन और आने वाले मैचों के बाद सवाल उठेंगे कि क्या वे 2027 वनडे विश्व कप के स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हैं या फिर कुछ और समय तक वनडे क्रिकेट खेलने के बाद इस फॉर्मेट को भी अलविदा कह देंगे। सिर्फ एक फॉर्मेट के सहारे और उम्र को ध्यान में रखते हुए, दोनों के 2027 विश्व कप में खेलने की संभावना कम है।