Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli and Rohit Sharma should be treated like this Will BCCI Consider advice of Ex Indian cricketer Mohammad Kaif
कोहली और रोहित के साथ हो ऐसा सलूक...क्या पूर्व भारतीय क्रिकेटर की सलाह पर कान धरेगा BCCI?

कोहली और रोहित के साथ हो ऐसा सलूक...क्या पूर्व भारतीय क्रिकेटर की सलाह पर कान धरेगा BCCI?

संक्षेप:

विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। मोहम्मद कैफ ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे के बाद बीसीसीआई को एक सलाह दी है।

Mon, 1 Dec 2025 09:58 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने रांची में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे में शानदार 135 रनों की पारी खेली। 'हिटमैन' रोहित शर्मा (57) के बल्ले से अर्धशतक निकला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन जोड़कर 349 के विशाल स्कोर की नींव रखी। भारत ने आखिरी ओवर में 17 रनों से जीत दर्ज की। रांची वनडे के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने दोनों पूर्व कप्तानों की शान में कसीदा पढ़ा है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को बेशकीमती सलाह दी है। कैफ ने बताया कि 37 वर्षीय विराट और 38 वर्षीय रोहित के साथ किस तरह का सलूक किया जाना चाहिए? दोनों दिग्गज 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, अभी इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। विराट और रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''विराट कोहली और रोहित शर्मा उस मुकाम पर आ गए हैं, जहां उन्हें अपनी शर्तों पर जाने का फैसला लेने की छूट मिलनी चाहिए। लोग इसीलिए नाराज हैं। यह बड़े प्लेयर हैं, जिनका इंडियन क्रिकेट में जबर्दस्त योगदान रहा है। रोहित कप्तान थे। कोहली ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रन बनाए। लोग बोलते हैं कि इन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए फॉर्म साबित करनी है। सोशल मीडिया पर लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही। दोनों रोल मॉडल हैं।''

ये भी पढ़ें:विराट और रोहित को लेकर तब ये मत कहिएगा, अश्विन ने फैंस से की इमोशनल गुजारिश

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''विराट और रोहित को आजादी मिलनी चाहिए थी। उनसे प्लान पूछा जाना चाहिए था। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि आप बताओ कब जाना है, कब तक खेलना है, कब तक कप्तानी करनी है? मुझे लगता है कि लीडरशिप को जो एक कोर ग्रुप होता है, जिसमें सिलेक्टर और कोच भी हैं, इन दोनों को वहां पर हमेशा बैठना चाहिए। यहां तक कि टीम सिलेक्शन में भी। इनसे बातचीत करके फैसला लेना चाहिए, भले ही आप दोनों की बात मत मानो। लेकिन दोनों को सिलेक्शन की चर्चा में शामिल करो। यह दोनों प्लेयर उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं।''

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ रचेंगे इतिहास! खतरे में वॉर्नर का रिकॉर्ड

उन्होंने आगे कहा, ''दोनों का बेस्ट इस्तेमाल तभी होता, जब आप मीटिंग में इनसे प्लेइंग इलेवन और 15 की चर्चा करते और आगे बढ़ते। जिस तरह से इनके साथ सलूक हुआ है, वो दिख रहा है। बल्ला चल रहा है। तेज भाग रहे हैं। छक्के पर छक्का मार रहे हैं। कहीं फॉर्म में कोई कमी नहीं है। रन बना ही रहे हैं तो फिर क्यों इतनी जल्दी थी कि सबके साथ खड़ा कर रहे हैं। आपको भी बल्ला चलाना होगा। बेसिकली आप बोल रहे हो कि शून्य से स्टार्ट करो। ये शून्य पर नहीं हैं क्योंकि दोनों ने करियर में इतने कीर्तिमान हासिल किए हैं। आप उनको एक ही कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Mohammad Kaif India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |