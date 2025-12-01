कोहली और रोहित के साथ हो ऐसा सलूक...क्या पूर्व भारतीय क्रिकेटर की सलाह पर कान धरेगा BCCI?

संक्षेप: विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। मोहम्मद कैफ ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे के बाद बीसीसीआई को एक सलाह दी है।

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने रांची में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे में शानदार 135 रनों की पारी खेली। 'हिटमैन' रोहित शर्मा (57) के बल्ले से अर्धशतक निकला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन जोड़कर 349 के विशाल स्कोर की नींव रखी। भारत ने आखिरी ओवर में 17 रनों से जीत दर्ज की। रांची वनडे के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने दोनों पूर्व कप्तानों की शान में कसीदा पढ़ा है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को बेशकीमती सलाह दी है। कैफ ने बताया कि 37 वर्षीय विराट और 38 वर्षीय रोहित के साथ किस तरह का सलूक किया जाना चाहिए? दोनों दिग्गज 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, अभी इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। विराट और रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''विराट कोहली और रोहित शर्मा उस मुकाम पर आ गए हैं, जहां उन्हें अपनी शर्तों पर जाने का फैसला लेने की छूट मिलनी चाहिए। लोग इसीलिए नाराज हैं। यह बड़े प्लेयर हैं, जिनका इंडियन क्रिकेट में जबर्दस्त योगदान रहा है। रोहित कप्तान थे। कोहली ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रन बनाए। लोग बोलते हैं कि इन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए फॉर्म साबित करनी है। सोशल मीडिया पर लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही। दोनों रोल मॉडल हैं।''

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''विराट और रोहित को आजादी मिलनी चाहिए थी। उनसे प्लान पूछा जाना चाहिए था। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि आप बताओ कब जाना है, कब तक खेलना है, कब तक कप्तानी करनी है? मुझे लगता है कि लीडरशिप को जो एक कोर ग्रुप होता है, जिसमें सिलेक्टर और कोच भी हैं, इन दोनों को वहां पर हमेशा बैठना चाहिए। यहां तक कि टीम सिलेक्शन में भी। इनसे बातचीत करके फैसला लेना चाहिए, भले ही आप दोनों की बात मत मानो। लेकिन दोनों को सिलेक्शन की चर्चा में शामिल करो। यह दोनों प्लेयर उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं।''