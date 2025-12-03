Cricket Logo
विराट कोहली और रोहित शर्मा 28 साल के खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं…पूर्व क्रिकेटर ने दिया बयान

संक्षेप:

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 28 साल के खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं। भविष्य के बारे में फैसला उनका होना चाहिए। विराट और रोहित सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं।

Wed, 3 Dec 2025 05:50 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विराट कोहली और रोहित शर्मा इस उम्र में भी एक दमदार बल्लेबाज की तरह खेल रहे हैं। दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपने भविष्य का फैसला खुद करने के हकदार हैं। ये बात टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर रहे मदन लाल ने की है। कोहली और रोहित, दोनों T20I और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं और 2027 वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। इस पर सवालिया निशान जरूर है, लेकिन जिस तरह की फिटनेस और फॉर्म इन दोनों खिलाड़ियों के पास है, उससे लगता नहीं है कि कोई भी उन्हें ड्रॉप करने के बारे में सोचेगा।

मदन लाल ने एशियन लेजेंड्स लीग सीजन 2 के मौके पर PTI वीडियोज से कहा, “यह उनका फैसला है, किसी और का नहीं। इसलिए (यह) वही होना चाहिए जो वे तय करते हैं, लेकिन जिस तरह से वे ODI सीरीज खेल रहे हैं, उससे पता चलता है कि वे अभी भी बहुत, बहुत फ्रेश हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे वे कोई 28 या 30 साल के हों। जिस तरह से विराट कोहली सिंगल लेते हुए (विकेटों के बीच) दौड़ रहे हैं और गेंदों को हिट कर रहे हैं। यह देखना अच्छा है (जिस तरह से वे खेल रहे हैं)।”

महान सचिन तेंदुलकर के भारत के कप्तान बनाए जाने के समय सिलेक्टर रहे मदन लाल ने कहा कि जब टीम अच्छा नहीं करती है तो सबसे पहले सिलेक्टर और कोच की बुराई होती है। उन्होंने कहा, “सबसे पहले कोच और सिलेक्टर की बुराई होती है, मैं दोनों रहा हूं, इसलिए बुराई तो उनकी ही होगी, कोई नई बात नहीं है। जब तक आपकी अंतरात्मा सही है, वही मायने रखता है।"

कोच और सिलेक्टर की आलोचना होती है:मदन लाल

उन्होंने आगे कहा, "अगर टीम अच्छा नहीं कर रही है तो यह (आलोचकों) का सिलेक्टर पर हमला करने का मामला बन जाता है, लेकिन अगर टीम अच्छा नहीं कर रही है तो यह भी एक हिसाब-किताब वाली बात है कि आपका कोच आपकी टीम जितना ही अच्छा हो।” तेंदुलकर का कप्तान के तौर पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा, भारत ने 25 में से नौ टेस्ट हारे और चार जीते, जबकि उन्होंने 73 में से 43 ODI हारे और 23 जीते।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
