न्यूजीलैंड की धरती पर आखिरी वनडे में फ्लॉप हुए रोहित-कोहली, दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, सीरीज भी रही फीकी
विराट कोहली और रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी वनडे मैच में भी फेल रहे। इन दोनों बल्लेबाजों का फ्लॉप शो जारी रहा। आखिरी मैच में दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। पूरी सीरीज में कोहली ने 86 तो रोहित ने सिर्फ 30 रन बनाए। न्यूजीलैंड की धरती पर इन दोनों दिग्गजों का यह आखिरी मुकाबला है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखने को मिला। पिछले मुकाबले में सिर्फ 89 रनों पर ऑलआउट हुई टीम इंडिया से सीरीज के आखिरी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीदें थीं, लेकिन ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पिछले मुकाबले में स्कोरबोर्ड में कोई इजाफा नहीं किया था। ये दोनों बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए थे। दिग्गज बल्लेबाजों की खराब फॉर्म पांचवें मुकाबले में भी जारी रही। रविवार को माउंट माउंगानुई में खेले जा रहे मुकाबले में इन दिग्गजों के बल्ले से दहाई का आंकड़ा पार नहीं हुआ है। रोहित शर्मा ने जहां 13 गेंदों में सिर्फ 7 रनों की पारी खेली, वहीं, विराट कोहली ने 7 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की धरती पर रोहित और विराट का यह आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ग्रेट्स के 2027 विश्व कप तक खेलने की ही संभावना है और इस सीरीज के बाद न्यूजीलैंड में कोई भी ODI सीरीज विश्व कप के पहले शेड्यूल्ड नहीं है। विराट और रोहित टेस्ट और टी-20 से पहले ही संन्यास ले चुके हैं।
रोहित शर्मा और विराट कोहली के यह सीरीज एकदम से भूलने वाली रही। कोहली के बल्ले से तो फिर भी पहले मुकाबले में एक तेज फिफ्टी आई, लेकिन रोहित शर्मा ने पूरी तरह निराश किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने चार मैचों में बल्लेबाजी की और एक राह पर चलते हुए तीन बार दहाई के आंकड़े को पार नहीं किया। रोहित शर्मा ने इस पूरी सीरीज में सिर्फ तीस रन बनाए, वहीं विराट कोहली के बल्ले से एक अर्धशतक की मदद से चार पारियों में सिर्फ 86 रन निकले। रोहित शर्मा ने इस सीरीज में दो बार शून्य बनाया। रोहित के बल्ले से पहले मैच में शून्य, दूसरे में 23, चौथे में शून्य और पांचवें में 3 रन निकले। विराट कोहली के बल्ले से पहले वनडे में 51 गेंदों में 74 रन निकले लेकिन उसके बाद तीन मैचों में वे सिर्फ 12 रन बना सके। दूसरे वनडे में कोहली ने 7 रन बनाए, चौथे मैच में शून्य पर आउट हुए और आखिरी मुकाबले में सिर्फ 5 रनों का योगदान दे सके। बता दें कि तीसरा वनडे मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। विराट कोहली के लिए यह उनके वनडे करियर की सिर्फ चौथी सीरीज या टूर्नामेंट है, जहां वे तीन बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं। इससे पहले उनके साथ 2011 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के खिलाफ 2012/13 वनडे सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014/15 की ODI सीरीज में ऐसा हुआ था।
न्यूजीलैंड सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन
रोहित शर्मा स्कोरलाइन- 0, 23, 0, 7 यानी पूरी सीरीज में कुल 30 रन।
विराट कोहली स्कोरलाइन- 74, 7, 0, 5 यानी पूरी सीरीज में कुल 86 रन।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।