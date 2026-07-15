दोनों का मैदान पर होना ही काफी है…विराट कोहली और रोहित शर्मा पर उमड़ा पूर्व क्रिकेटर का प्यार
मोहम्मद कैफ ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ लगातार टी20 मैचों में हारती आ रही थी, लेकिन वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया टॉप पर नजर आई। कैफ का मानना है कि यह सब सीनियर प्लेयर्स की वजह से हुआ है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ लगातार टी20 मैचों में हारती आ रही भारतीय टीम कैसे वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टॉप टीम नजर आई। कैफ का मानना है कि यह सब सीनियर प्लेयर्स की वजह से हुआ है। उनका दावा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का मैदान पर होना ही काफी है। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई। मोहम्मद कैफ ने शुभमन गिल की भी तारीफ की, जो वनडे क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं और अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं।
मोहम्मद कैफ ने क्रिकबज पर कहा, "थोड़ी सी नई ऊर्जा भी थी। सीनियर्स वापस आए थे। टी20 आई में ना शुभमन गिल थे, ना रोहित शर्मा थे और ना विराट कोहली थे। बुमराह भी नहीं थे। आज के मैच की बात करें तो बुमराह का बहुत बड़ा फैक्टर था। सीनियर्स का वापस आना, मैं ये नहीं बोल रहा कि विराट कोहली ने रन बनाए। रोहित शर्मा ने रन बनाए। उनका ग्राउंड पे होना ही बड़ी बात है।"
मैच में एनर्जी हाई क्यों थी?
कैफ ने आगे कहा, “पहली बात तो मैंने ये नोट की कि एनर्जी इस मैच में हाई थी। विराट कोहली कवर्स में खड़े हैं और डाइव मार रहे हैं और टीम के खिलाड़ियों से बातें कर रहे हैं। कम ऑन...भिड़ के खेलना है। वो हर्डल में बात कर रहे हैं। तो एक सीनियर का होना, तीन चार जो वापसी हुई थीं इस मैच में उसका फर्क पड़ा है।” हालांकि, इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आए। टीम इंडिया ने शुभमन गिल, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की पारियों के दम पर इस मैच को जीता। यह टीम इंडिया के लिए भी एक अच्छा संकेत है।
कैफ ने की गिल की तारीफ
उन्होंने आगे कप्तान शुभमन गिल की तारीफ की और कहा, “गिल ओडीआई के बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं। हर मैच में उनका स्कोर चल रहा है। 60 का औसत है। डबल सेंचुरी पहले पहले लगा चुके हैं। कप्तानी में उनका निखार आ रहा है। आईपीएल में कप्तानी करते हैं। अपनी टीम को फाइनल्स तक लेके आए। बल्ला चल रहा है। तो मैं इन सब चीजों की एक साथ जो वापसी हुई है, ना बुमराह को और जोड़ लो आप इसका फायदा इस मैच में मिला है। चाहे आराम से मैच जीत गए हो, पर सीनियर्स के साथ जूनियर्स का मिलाप की वजह से आप आगे बढ़ते हो, जो आज के मैच में हुआ।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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